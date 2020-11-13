«Я НИКОГДА НЕ БЫЛ БЕЗРАЗЛИЧЕН К СУДЬБЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЧАЯ»: ИНТЕРВЬЮ С СОЗДАТЕЛЕМ МАРКИ «АПСУА ЧАЙ»

Сделано в Абхазии

В советское время чайная промышленность была основой сельского хозяйства Абхазии, а добротный, по тем временам, абхазский чай шёл на экспорт и пользовался большой популярностью, так как по своим свойствам он ничем не уступал лучшим сортам китайского чая. Чайные плантации были национальным достоянием и гордостью республики, их показывали высокопоставленным гостям Абхазии, среди которых были лидеры Советского Союза и Кубы Никита Хрущев и Фидель Кастро.

После распада Советского Союза, Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и последующей блокады, чаеводство в стране пришло в упадок. Оборудование фабрик по производству чая устарело, а восстановление запущенных чайных плантаций стало дорогостоящим удовольствием. На сегодняшний день площадь чайных плантаций составляет около 350 гектаров, расположены они в селах Лыхны, Дурипш, Кутол, Члоу. Несмотря на все имеющиеся проблемы, чайная отрасль Абхазии, хоть и медленно, но развивается. Помимо государственных чайных предприятий в Абхазии появились и частные. И сегодня абхазский чай не перестает заслуживать внимания и похвалы, так как его безо всякого сомнения можно называть продуктом высокого качества.

Предлагаем вам интервью с молодым абхазским предпринимателем, создателем современной абхазской марки чая «Апсуа чай» Мадином Сакания, который мечтает о возвращении былой славы абхазскому чаю и возрождению чайной отрасли республики. Молодой человек решил возродить абхазский чай в родном селе Дурипше Гудаутского района, где некогда гремевшая Гудаутская чайная фабрика уже давно развалилась, а чайные плантации находятся в упадке.

– Мадин, насколько мне известно, ты по профессии дипломат (по направлению международные отношения успешно окончил два российских вуза — МГИМО (У) МИД России и Дипакадемию МИД России). Почему этой профессии ты предпочёл деятельность в сфере чаеводства, и решил заниматься производством и возрождением абхазского чая? Откуда такая любовь к чаю?

– Я пришел в чайную отрасль благодаря моему дяде Роману Сакания, который является профессиональным чайным технологом. Он объездил много стран, где чайная культура и чайный бизнес очень хорошо развиты, и методом практики обучился всему технологическому процессу у самых лучших мастеров. Практически 15 лет он работает в этой сфере, а последние годы его деятельности посвящена реанимации чайных плантаций, но это очень тяжёлый и кропотливый процесс, потому что за чайными кустами в послевоенное время никто особо не ухаживал. Чайный куст нуждается в постоянном уходе, иначе он вырастет в целое дерево и перестает давать промышленный чайный лист. К тому же, очень большие плантации чая были уничтожены под другие сельскохозяйственные культуры, в основном для посева кукурузы. Чай не был актуален в послевоенное время. Земли, где произрастают чаи, плодовиты и, в связи с этим, большие плантации этой культуры были уничтожены. Я никогда не был безразличен к судьбе абхазского чая, вернувшись на Родину после окончания учебы решил встать рядом с дядей и помогать ему. Мы взяли в аренду несколько гектаров чайных плантаций и наладили дома, в Дурипше, небольшое производство. Правда, основная часть работы даже сборка чая, производится вручную. Автоматизированы в производстве всего лишь два процесса – ферментация и закручивание чая. Объемы производимой нами продукции очень маленькие, в основном, вся наша работа сводится к восстановлению чайных плантации. При благоприятных условиях, учитывая плантации, которые мы взяли в аренду и привели в порядок, за сезон мы можем произвести около 5 тонн чая. Это немного, но этот чай самого высокого качества. Но мы не отступаем от начатого нами дела, и надеемся, что в ближайшие годы об абхазском чае услышат не только в Абхазии, но и за ее пределами. И моя деятельность связана не только с производством чая и с возрождением отрасли, но и продвижением этой культуры, возвращением ей былой славы. Это еще и дипломатическая работа, продвижение республики через такой бренд, как абхазский чай.

– Малые мощности предприятия и высокое качество продукта влияют на вашу ценовую политику?

– Конечно! Мы планируем реализовывать его по достаточно высокой цене, так как мы производим весовой непакетированный чай. Этот чай не сравнится с чайными пакетиками, которые люди привыкли пить, где в основном чайная пыль. Весовой чай ценится больше, потому что в процессе заварки можно увидеть, как раскрываются чайные листья и вкусовые качества чая при этом на совершенно другом уровне. Поэтому его цена оправдана. Стоимость 1 килограмма стоит около 3 000 рублей, хотя мы оцениваем его гораздо выше. Учитывая финансовые возможности нашего населения и туристов, мы пока не планируем продавать свой продукт по слишком высокой цене.

Виды чая, которые мы можем производить, разнообразны. Начиная от черного и зеленого чая, которые наиболее ходовые, до экзотических сортов – фиолетового, копченого, пуэр и так далее. Что касается технологии, мы очень хорошо подкованы в этом плане и можем произвести чай любого сорта. Но мы акцентируем внимание на тех видах чая, которые наиболее распространены в мире и в Абхазии.

– Выдерживаете конкуренцию с импортными чаями?

– Сам чай – очень популярный продукт. Он входит в топ наиболее употребляемых и любимых напитков. Что касается абхазского чая, то люди по старой памяти хотят покупать абхазский чай, потому что знают какого высокого качества он был. На сегодняшний день, к сожалению, не все производители абхазского чая отвечают всем требованиям и стандартам. И качество абхазского чая, порой, конечно, оставляет желать лучшего. Мы же надеемся изменить эту ситуацию. И основной наш конкурент – это дешевые китайские чаи, которые массово завозятся в республику, их купажируются с местными, более качественными сортами абхазского чая, и продают как отечественный продукт. Но это касается тех предпринимателей, которые ищут быстрого заработка. Они не думают ни о репутации абхазского чая, ни о реанимации чайной отрасли республики. Но есть и государственные предприятия, которые, также как и мы, занимаются обрезкой, сбором, производством чая. И у них сегодня очень много проблем. И в первую очередь не хватает материальной поддержки со стороны государства. Не всю продукцию, которую они производят могут реализовать. Они занимаются сбором крупной листвы, как в советское время на больших тракторах. Объём производимой продукции большой, но отдача небольшая. Из крупных листьев получается чай гораздо низкого качества. Листва уже огрубела и вкусовые качества не на том уровне. Мы же производим чай из молодых побегов чая. В его сборе в основном участвуют женщины. Это жители села Дурипш. Их около десяти человек. Период сбора чая длится с мая по сентябрь. Сбор производится два раза в день – рано утром до восхода солнца, например, в летнюю жару собирать чай невозможно и вечером, но не каждый день. Все зависит от процесса вегетации, когда начинают расти молодые чайные листы.

В дальнейшем мы хотим скооперироваться с производителями абхазского чая, чтобы реанимировать как можно больше чайных плантаций, и производить действительно качественный продукт. И это благоприятно отразится на чайной отрасли республики, на нашей экономике и трудоустройстве населения Абхазии. Планы у нас грандиозные.

В силу непростой экономической ситуации в стране, пока государственной поддержки мы не ощущаем, но мы надеемся на дальнейшую поддержку. Пока же, мы в первую очередь полагаемся на себя. Нужно работать и надеяться на лучшее.

– Кто основные покупатели вашего продукта? И где можно купить чай под брендом «Апсуа чай»?

– Покупателей, в традиционном понимании этого слова, у нас пока нет, так как мы не упаковываем и не реализуем чай, но местные жители и даже туристы, которые приезжают к нам в цех на дегустацию, высокого оценивают производимую продукцию. Наш чай пока не представлен в местных и российских магазинах. Несмотря на то, что село расположено далеко от города и достаточно тяжело найти наш дом, люди все-таки приезжают к нам и даже туристы. Видимо сарафанное радио хорошо работает. Жители Абхазии берут чай для себя, а туристы просят его, чтобы вновь попробовать его уже дома и вспоминать о нашей Родине или в качестве подарка. Мы планируем начать реализацию чая через магазины. Сейчас ищем упаковку для нашего продукта. И возможно «Апсуа чай» появятся в бумажных или железных тубусах.

Все это время мы в основном занимались реанимацией чайных плантаций.

– Сколько плантаций чая вам уже удалось восстановить?

– Около 12 гектаров мы вязли в аренду. Это немного и немало. И там мы занимается уничтожением сорняков каждую неделю. Потому что папаратник очень быстро растет, его нужно выдирать руками и с корнями. Это очень трудоёмкий процесс. Этим необходимо заниматься каждую неделю. И так три года, пока плантации полностью не восстановятся. В дальнейшем надеемся взять под свое крыло и другие плантации. Будем договариваться с другими районами Абхазии, где произрастает чай. Хотим, как уже сказал выше, скооперироваться со всеми, кто работает в этой сфере.

– Сейчас в Абхазии много вредителей насекомых. Как с ними боритесь?

– Американская бабочка и мраморный клоп, к счастью, на чай не обращают никакого внимания. И в этом нам очень сильно повезло. Они нам не наносят никакого ущерба.

– Мадин, спасибо большое, что нашёл время ответить на наши вопросы. Желаю в вашем непростом, но очень интересном и нужном деле огромных успехов!

Беседовала Эсма АРДЖЕНИЯ

Номер: 110Выпуск: 3988Рубрика: экономикаАвтор: Беседовала Эсма АРДЖЕНИЯ