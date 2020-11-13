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РОССИЙСКИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ СВОДНОГО ОТРЯДА РХБЗ НАГРАДИЛИ ВЕДОМСТВЕННЫМИ МЕДАЛЯМИ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ АБХАЗИИ 13.11.2020

РОССИЙСКИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ СВОДНОГО ОТРЯДА РХБЗ НАГРАДИЛИ ВЕДОМСТВЕННЫМИ МЕДАЛЯМИ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ АБХАЗИИ

На территории российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии состоялся торжественный митинг, на котором российских военнослужащих сводного отряда радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны России наградили ведомственными медалями Министерства обороны Республики Абхазия за успешное проведение комплекса мероприятий по дезинфекции объектов социальной инфраструктуры республики.

На церемонии торжественного награждения присутствовали вице-премьер Республики Абхазии Сергей Пустовалов, начальник генерального штаба вооруженных сил республики Абхазии генерал-лейтенант Василий Лунев, советник-посланник посольства Российской Федерации в Абхазии Максим Литвинов, командир российской военной базы Олег Сеньков и другие почетные гости.

Все российские военнослужащие были отмечены ведомственными медалями от Министерства обороны республики Абхазии «За поддержание мира в Абхазии» и «25 лет Министерству обороны Республики Абхазии».

В ближайшее время сводный отряд РХБ защиты Черноморского флота в составе колонны совершит многокилометровый марш на Крымский полуостров в пункт постоянной дислокации.

Работы по дезинфекции социальных объектов в Республике Абхазии проводились в течение месяца. За это время российскими военнослужащими было продезинфицировано более 700 тысяч квадратных метров территорий социальных объектов, мест массового скопления людей и дорог общего пользования. Проведена обработка в столице Абхазии городе Сухум, Гулрыпшском, Очамчырском, Гудаутском и Гагрском районах республики. Крайними объектами обработки стали пограничный пункт КПП «Псоу» и российская военная база в городе Гудаута.

В мероприятиях обработки принимало участие 30 военнослужащих подразделения РХБЗ ЧФ и было задействовано 11 автомобилей РХБ защиты, в том числе мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, авторазливочные станции АРС-14М с комплектами дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1К, тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем, генераторы горячего тумана и комплектов специальной обработки ДК-4.

Ранее, в апреле этого года сводный отряд РХБЗ ЧФ уже принимал участие в проведении дезинфекции на территории Республики Абхазия.

Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России


Номер:  110
Выпуск:  3988
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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