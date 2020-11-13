ВЛАДИМИР ПУТИН: «Я НАДЕЮСЬ, ЧТО ТА ПОМОЩЬ, КОТОРУЮ РОССИЙСКИЕ МЕДИКИ ОКАЗЫВАЮТ РЕСПУБЛИКЕ В БОРЬБЕ С ПАНДЕМИЕЙ, ЯВЛЯЕТСЯ СУЩЕСТВЕННОЙ»

Президент РФ Владимир Путин в разговоре с президентом Абхазии Асланом Бжанией выразил надежду, что помощь российских медиков Абхазии в борьбе с пандемией является существенной. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я надеюсь, что та помощь, которую российские медики оказывают республике в борьбе с пандемией, тоже является существенной. Знаю, что наши специалисты работают в красной зоне Гудаутской больницы, и мобильный госпиталь у вас готовится Министерством обороны, военные медики тоже работают», - сказал Путин на российско-абхазских переговорах.

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12 ноября завершились переговоры Президентов Абхазии и России Аслана Бжания и Владимира Путина.

«Итоги сегодняшних переговоров с президентом России Владимиром Путиным несомненно принесут пользу нашей стране, нашим взаимоотношениям со стратегическим партнером. Мы обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества и других вопросов, представляющих взаимный интерес», - сказал Президент Аслан Бжания по окончании встречи.

Встреча длилась около трех часов.

Номер: 110Выпуск: 3988Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс