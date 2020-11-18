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18.11.2020
Номер: 112
Выпуск: 3990
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
В ЦЕЛЯХ НАВЕДЕНИЯ ПОРЯДКА
В ходе рейдовых мероприятий РУП «Черноморэнерго» были отключены от электросетей незаконные мощности по добыче криптовалют: в Гагрском районе – 500 кВт, в Ткуарчалском районе – 600 кВт, в Очамчырском районе – 1500 кВт (с. Члоу – 600 кВт, с. Арасадзыхь – 200 кВт, в сёлах Пакуашь и Река – 700 кВт), в с. Ачадаре Сухумского района – 720 кВт.
Номер: 112
Выпуск: 3990
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс