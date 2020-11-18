В ЦЕЛЯХ НАВЕДЕНИЯ ПОРЯДКА

В ходе рейдовых мероприятий РУП «Черноморэнерго» были отключены от электросетей незаконные мощности по добыче криптовалют: в Гагрском районе – 500 кВт, в Ткуарчалском районе – 600 кВт, в Очамчырском районе – 1500 кВт (с. Члоу – 600 кВт, с. Арасадзыхь – 200 кВт, в сёлах Пакуашь и Река – 700 кВт), в с. Ачадаре Сухумского района – 720 кВт.

Номер: 112Выпуск: 3990Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс