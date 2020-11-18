ТЯЖЕЛАЯ УТРАТА

Абхазская историческая наука понесла тяжелую утрату: 16 ноября в возрасте 74 лет ушел из жизни академик Теймураз Ачугба.

Он был видным политическим и государственным деятелем, дважды избирался депутатом Народного Собрания Абхазии в 1996 и 2007 годах.

По его инициативе Парламент Абхазии принял Постановление о геноциде абхазского народа со стороны Грузии в 1992-1993 годах.

Вся деятельность Теймураза Алиевича была направлена на отстаивание права абхазского народа на самостоятельное существование.

Теймураз Ачугба был участником национально-освободительного движения абхазского народа, членом правления Народного форума Абхазии «Айдгылара» (1988–1992), являлся вице-президентом Фонда Первого Президента Абхазии Владислава Ардзинба. Награжден орденом «Ахьдз-Апша» III степени.

Т.Ачугба был активным автором нашей газеты. Он запомнился читателям своими яркими и злободневными статьями и публикациями.

Номер: 112Выпуск: 3990Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс