БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР О ВАЖНОМ В РЕГИОНАХ

Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание с главами городов и районов республики.

В совещании участвовали: руководитель Администрации Президента РА Алхас Квициниа, его заместители Саида Бутба, Джансух Нанба и Зураб Каджая, зампредседателя СГБ Тимур Ахиба. Участники совещания обсудили ситуацию в районах, ход исполнения местных бюджетов, эпидемиологическую обстановку.

О том, как обстоят дела с исполнением бюджетов, мерах, предпринимаемых по борьбе с коронавирусной инфекцией, о состоянии дел в сельском хозяйстве и социальной сфере главе государства доложили мэр столицы Беслан Эшба, главы администраций Галского, Ткуарчалского, Очамчырского, Гулрыпшского, Сухумского, Гудаутского и Гагрского районов Константин Пилия, Исидор Дочия, Вячеслав Амичба, Аслан Барателия, Алхас Читанава, Баграт Боджгуа, Юрий Хагуш, главы городов Нового Афона и Пицунды Темур Отырба и Алхас Шамба.

Президент призвал глав регионов детально изучить положение дел в возглавляемых ими городах и районах. «Необходимо составить так называемые паспорта регионов. Вы должны обладать информацией о площади занятых сельхозугодий, количестве трудоспособного населения, о том, сколько именно человек трудоустроено и о многом другом»,– сказал Президент. Он указал на необходимость оказания содействия малому и среднему бизнесу. «Мы должны поддерживать тех, кто самостоятельно содержит свои семьи, создает рабочие места», – сказал Аслан Бжания и отметил необходимость улучшения взаимодействия региональных руководителей с правоохранительными органами.

Номер: 116Выпуск: 3994Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс