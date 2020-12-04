КУРМАЗИЯ И ИНАПШБА РАССКАЗАЛИ О НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ПОСТУПЛЕНИЯХ В БЮДЖЕТ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ

Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл рабочую встречу с министром по налогам и сборам Дауром Курмазия и председателем Государственного таможенного комитета Гурамом Инапшба.

В рамках встречи главы фискальных ведомств доложили главе Правительства о результатах работы за 11 месяцев, поделились прогнозами по результатам года.

Гурам Инапшба рассказал о внешнеэкономической деятельности страны в цифрах, приведя данные товарооборота:

«Товарооборот за 11 месяцев 2020 года совершён на сумму 23 млрд 217 млн рублей при плане 25 млрд 430 млн рублей. Выполнение отстает от плана за данный период на 2 млрд 187 млн рублей, однако превышает фактическую цифру товарооборота за 11 месяцев 2019 года (+26 млн)».

По данным председателя ГТК, импорт от общей суммы товарооборота в 2020 году составил по-прежнему большую часть – он осуществлён на сумму 17 млрд 343 млн рублей, а экспорт – 5 млрд 900 млн рублей.

Что касается начислений таможенных платежей, то по состоянию на первое декабря 2020 года фактические начисления равны 1 млрд 660 млн рублей, что на 210 млн меньше планового показателя. Так, исполнение за 11 месяцев составило 89 процентов, это остаётся на уровне предыдущего года.

Самый низкий показатель исполнения по отдельным видам таможенных начислений не опускается ниже 80 %, при этом по нескольким видам наблюдается перевыполнение (выше 120 %).

В частности, в ноябре товарооборот был совершён на сумму 2 млрд 448 млн рублей, что на 173 млн больше ноябрьского показателя 2019 года и на 118 млн больше плана на ноябрь 2020 года.

По начислению таможенных платежей в ноябре этого года также исполнение превышает план: начислено по всем видам платежей 190,5 млн, что в свою очередь на 13,5 % больше ноябрьского факта 2019 года. Исполнение по начислениям в ноябре по отношению к плану составило 101 %.

Завершая блок информации о работе Государственного таможенного комитета, Гурам Инапшба ответил на вопрос Премьер-министра о режиме передвижения грузов через КПП «Псоу», в частности, об объёмах экспортируемых цитрусовых плодов:

«После урегулирования проблемных вопросов с российскими коллегами объёмы экспортируемых цитрусовых увеличились и за последние сутки перемещено через таможню 900 тонн 404 кг мандарин. На сегодняшний день экспорт мандарин составляет 12 966 950 кг».

Он также добавил, что на границе задержано 2462 единицы оборудования для добычи криптовалюты. Министр по налогам и сборам сообщил, что налоговых поступлений в бюджет за 11 месяцев на 11 % меньше планового показателя: исполнение составило 88,9 % (2 млрд 230 млн рублей). Планы перевыполнили Ткуарчалский, Сухумский, Очамчырский и Гулрыпшский районы. По-прежнему самый высокий уровень невыполнения зафиксирован в Гагрском (исполнение 65,8 %) и Гудаутском (исполнение 81,6 %) районах. Однако, не смотря на низкие показатели, выполнение в этих районах превышают показатели прошлого года.

По сообщению Курмазия, за ноябрь отставание от плана практически не зафиксировано, в бюджет поступило 199 млн 743 тысячи рублей.

Завершая рабочую встречу, Александр Анкваб поручил повысить эффективность администрирования налоговых платежей от крупных предприятий.

Номер: 117Выпуск: 3995Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс