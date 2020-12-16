РОССИЯ ОКАЖЕТ ПОМОЩЬ АБХАЗИИ С ВАКЦИНОЙ ОТ КОРОНАВИРУСА

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания в ходе рабочего визита в Российскую Федерацию встретился с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. На встрече обсуждались вопросы абхазо-российского сотрудничества в области здравоохранения, в частности - вопросы оказания помощи Российской Федерацией Абхазии в борьбе с коронавирусной инфекцией, вакцинации от коронавируса граждан Абхазии.

Ранее Абхазия обратилась к России с просьбой о предоставлении партии вакцины. Она будет бесплатной и добровольной по аналогии с вакцинацией от гриппа.

Президент Аслан Бжания выразил благодарность министерству здравоохранения РФ за помощь, оказываемую республике в борьбе с COVID-19.

В этом году Абхазию дважды посетила делегация Минздрава России и Роспотребнадзора. Налажена система по вывозу тяжелобольных коронавирусной инфекцией в медучреждения России. В ковидный центр в Гудауте на помощь абхазским медикам, сменяя друг друга, на три недели приезжают группы врачей от 3 до 8 человек из федеральных медицинских центров, медработники из разных регионов России. Также приезжают эпидемиологи и вирусологи Ставропольского противочумного института для работы в республиканской баклаборатории. При поддержке российских коллег осуществлена инсталляция ПЦР-оборудования, получены в качестве гуманитарной помощи 50 тысяч диагностических тест-систем. Осуществляется организационно-методическая помощь абхазским врачам в диагностике и лечении больных.

Был отмечен высокий уровень взаимодействия двух государств в области здравоохранения и по другим направлениям.

Положительным примером сотрудничества является взаимодействие в реализации Соглашения между Абхазией и Россией о сотрудничестве в области организации страхования граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия, в системе обязательного медицинского страхования Российской Федерации и оказания им помощи в медицинских организациях России. Застраховано в системе ОМС более 50 тысяч граждан РФ, проживающих в Абхазии. За полтора года т реализации Соглашения специализированную медицинскую помощь получили более 4000 граждан.

Также успешно реализуется Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия об обеспечении лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия. Бюджет соглашения составляет 50 млн. рублей ежегодно. В регистре инвалидов зарегистрировано 8500 человек граждан РФ.

В ходе сегодняшней встречи обсуждался проект межправительственного соглашения, подготовленный абхазской стороной, о строительстве в Абхазии современного кардиологического центра. Реализация этого проекта позволит оказывать специализированную высокотехнологичную помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также, в рамках Инвестпрограммы на 2021-2022 гг. подготовлено медико-техническое задание на строительство республиканской детской больницы и согласовано с Минздравом РФ.

Номер: 120Выпуск: 3998Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс