НАБЛЮДАЕТСЯ СПАД ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

Заседание Координационного штаба

В Абхазии наблюдается спад заболеваемости Covid-19, уменьшилось количество людей, обращающихся в медицинские учреждения. Но большая часть ограничительных мер будет сохранена.

Об этом рассказал журналистам по завершении заседания Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции министр здравоохранения Тамаз Цахнакия. Он также обратил внимание на то, что Минздрав и СЭС в течение двух недель будут проводить мониторинг школ на предмет выявления коронавирусной инфекции.

По словам министра, пока еще, несмотря на спад заболеваемости, расслабляться нельзя. «То, что в течение последних трех недель заболеваемость идет на спад, не означает, что мы победили коронавирус. На данном этапе результаты хорошие, но мы должны быть осторожны. Медицинские учреждения и санитарные службы должны быть наготове. Соблюдение ограничительных мер должно продолжаться, чтобы закрепить существующий эффект. Во всяком случае, мы должны дождаться вакцины против ковида, чтобы наши граждане смогли вакцинироваться. Мы должны обезопаситься от возможной повторной вспышки ковида. Сегодня во многих странах наблюдается вторая волна, пандемия еще не завершилась», – сказал Цахнакия. Выступая на заседании Координационного штаба, он отметил, что оперативный штаб при Минздраве мониторит эпидемиологическую ситуацию, состояние медицинских учреждений, обращаемость пациентов, то, как проходит лечебный процесс, как реализуется проект по созданию дополнительных ПЦР-лабораторий в Гагре и Очамчыре. Он также сообщил, что практически завершены ремонтные работы в лаборатории на базе Очамчырской СЭС. «Если на сегодняшний день мы имеем возможность проводить более 500 ПЦР- исследований в сутки, то с началом работы районных лабораторий количество проводимых тестов увеличится до 1000», – сказал министр. «В проекте распоряжения Министерству здравоохранения даются достаточно широкие полномочия в части подготовки нормативных актов по регулированию работы образовательных, культурных учреждении, системы общепита. И мы готовы выполнять возлагаемые на нас обязательства. Конечно, мы также пополним запасами медикаментов и средствами индивидуальной защиты наши медучреждения», – отметил Цаханкия. По информации министра здравоохранения, в основном корпусе Гудаутской ЦРБ завершаются работы по централизованной подаче кислорода. В течение этого месяца будут установлены цистерны общим объемом в 12 тонн жидкого медицинского кислорода.

Номер: 4Выпуск: 4008Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс