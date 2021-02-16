ЭТО И ИХ ВКЛАД В ОБЩЕЕ ДЕЛО. ДЕЛО ЖИЗНИ

Герои в белых халатах

Основной удар эпидемии в Абхазии приняла на себя Гудаутская центральная районная больница, перепрофилированная под ковидный госпиталь. Все новостные блоки последних месяцев начинаются с информации о том, сколько человек сдали тест на наличие коронавируса – COVID-19, сколько среди них положительных и отрицательных показателей. Этот не самый простой период времени одинаково напряженно отразился на работе всех отделений Гудаутского ковидного госпиталя. И за каждым из них люди: врачи, медицинские сестры, технический персонал, лаборанты и врачи лаборатории, работники столовой, повара, водители. Все, кто не просто каждый день приходил на работу или работал на «удаленке», а оказался на первой линии. В данном случае этой линией стала передовая, где каждый день и час медики продолжают бороться за жизнь. За нашу жизнь.

Каждый, кто не просто столкнулся с этим недугом, а прошел это непростое испытание, или проходит сейчас, сдав первый анализ, ждал звонка с результатами из лаборатории. От этого зависело, как будет меняться или нет в ближайший месяц судьба человека, его семьи, всех, кто общался с ним. Результаты того самого первого теста играют огромную роль в процессе дальнейшего лечения, которое впоследствии выстраивают врачи.

Клинико-дигностическая лаборатория (КДЛ) Гудаутского ковид-госпиталя стала именно той отправной точкой, куда обращаются люди с подозрением на коронавирус. Задача, которую предстояло решать сотрудникам, не нова для них. В принципе именно этим и занимался коллектив, ежедневно принимая у населения различные виды анализов, рекомендованных врачами. Это обычная работа. Все изменилось с появлением нового вируса, который изменил не только работу одного подразделения госпиталя. Он изменил нашу жизнь. Однако для медицинского персонала госпиталя новые задачи, которые преподнесла действительность, оказались по плечу. Такое впечатление, что к этому серьезному испытанию медики внутренне были готовы. Когда речь идет о жизни пациентов, концентрация внимания и ответственность очень велики для тех, кто выбрал себе такую сложную профессию.

А теперь вернемся к самому началу, тем первым дням, когда появились и первые пациенты, а потом последовали новые и новые очаги. Соответственно, с каждым днем росло количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Нагрузка на медицинский персонал увеличилась многократно. Все очень уставали и от физических нагрузок, и от новых условий, в которых приходилось работать. При этом нужно отметить, что численность сотрудников лаборатории не увеличилась, а объем проводимых исследований стал намного больше. Лишь в самых экстренных случаях на помощь приходили коллеги из Сухума.

Врачи-лаборанты – Донда Таркил – ветеран войны, награждена медалями «За отвагу», «За воинскую доблесть», Диана Лейба, Сима Габечия, Кристина Чичба, лаборанты – Сырма Анкваб, Хибла Хагба, Анжела Читанава, Асмат Колбая, Арианна Сакания, Саида Тания, Мадина Воуба, санитарка – Фатима Малия, мед.регистраторы – Мадлена Шакрыл, Хамида Кварчелия, медсестра ПЦР Алина Кортуа. Вот этот небольшой по численности штат, а правильнее сказать единый коллектив, который проявил высокий профессионализм. И продолжает это делать.

Алла Еник, врач-лаборант, заведующая клинико-диагностической лабораторией Гудаутского ковид-госпиталя. Опыт работы 39 лет, ветеран Отечественной войны народа Абхазии, награждена медалями «За отвагу», «За воинскую доблесть». Мне удалось по телефону поговорить с Аллой Еник:

– В самые первые дни, когда число пациентов было не очень высоким, особой напряженности не было. Наши сотрудники, в основном, люди, за плечами которых большой опыт работы, в том числе и военного времени. Поэтому работа клинико-диагностической лаборатории продолжалась в штатном режиме. В первую очередь возникали вопросы, как именно работать с материалом. Мы вначале даже не знали, в какой именно специальной форме нужно производить забор материала. Это происходило из-за того, что было недостаточно информации, а все новое, как известно, вызывает вопросы. Но с каждым днем поступало все больше пациентов, и в обществе тоже нарастало беспокойство.

В нашей лаборатории все это время продолжают свою работу все, без исключения, наши сотрудницы. Ни одна из них не позволила себе уйти с работы, хотя такая возможность и была. Коллектив остается боевым и сплоченным, который проходит этот непростой путь. Да, и среди наших девочек, есть, кто перенес в легкой форме коронавирус и вновь вернулся к исполнению своих обязанностей. Конечно, для более опытных сотрудников было важно настроить наших коллег на работу в новых условиях. Некоторым из них было непросто войти в палату и взять анализ, сложно было привыкнуть брать мазок в полной экипировке. Но со временем все эти опасения мы преодолели. И теперь, пройдя большую школу, наше молодое поколение работает очень профессионально. Могу со всей ответственностью это заявить. И, конечно, мы всегда чувствовали поддержку и понимание. Без этой поддержки мы не справились бы с поставленными задачами. Ни один пациент, который к нам обратился, не остался без своевременного проведения диагностики, у нас были и есть в достаточном количестве все необходимые для этого реагенты. Большим подспорьем для нас стал новый автоматический анализатор, с помощью которого стало возможным качественнее и одновременно в большем количестве проводить лабораторные исследования. В этом и личная заслуга главного врача госпиталя Хаджарата Шамба, и.о. заведующей инфекционным отделением Гудаутского ковидного госпиталя Ангелины Отырба, коллективов Министерства здравоохранения РА, районной санэпидемстанции. И конечно, не могу не отметить помощь и поддержку главных специалистов лабораторной деятельности РА Саиды Палба и Алисы Матуа. Если говорить о том времени, когда все только начиналось, нагрузка была колоссальная, так как из всей Абхазии приезжали люди, и наша лаборатория была единственной в республике, которая проводила этот тест. Наши коллеги из лабораторий Сухума стали частью нашего коллектива и работали вместе с нами в госпитале – Инга Кайтанба, Химра Чачхалия, Астанда Бутба, Хамида Трапш, Сабина Смыр. Их вклад для нас был и остается бесценным. В настоящее время, учитывая, что в других городах Абхазии начали принимать пациентов, мы работаем только с теми, кто непосредственно направлен в наш госпиталь.

Мне, как журналисту, очень хочется рассказать о каждом отделении, каждом подразделении Гудаутского госпиталя. Я уверена, что именно благодаря их работе мы вскоре сможем забыть о вирусе, его последствиях для сотен и тысяч пациентов. И наше общество, надеюсь, не забудет в будущем подвига, который совершают медицинские работники. Они это делают по велению своих сердец. Будем и мы благодарны им от всего сердца. Спасибо!

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «Республика Абхазия» по Гудаутскому району

Номер: 5Выпуск: 4009Рубрика: обществоАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «Республика Абхазия» по Гудаутскому району