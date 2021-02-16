ОБЕСПЕЧИТЬ КООРДИНАЦИЮ ДЕЙСТВИЙ ГОСОРГАНОВ

Вопрос актуальности не теряет

На расширенном совещании с членами Кабинета Министров Президент Республики Абхазия Аслан Бжания поручил вице-премьеру РА, министру экономики Кристине Озган обеспечить координацию действий органов государственной власти, осуществляющих применение мер административного воздействия, предусмотренных законодательством.

С этой целью в Министерстве экономики состоялось совещание с представителями Министерства юстиции, МВД, Государственного комитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору и РУП «Черноморэнерго». За весь 2020 г. и январь 2021 г. сотрудники РУП «Черноморэнерго» выписали 588 актов. По факту выездных проверок было гораздо больше. Есть незаактированные материалы. Это связано с тем, что не всегда можно выявить владельцев ферм по майнингу криптовалют. Параллельно с работой «Черноморэнерго» выявлением незаконных потребителей электроэнергии также занимались сотрудники правоохранительных органов и Государственного комитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору. В целом с момента вступления в силу Распоряжения Кабинета Министров о мерах по регулированию деятельности по добыче криптовалют накоплен большой материал по нарушителям. Кристина Озган напомнила, что РУП «Черноморэнерго» не может применять санкции, оно может лишь констатировать факт нарушений и злоупотреблений, после чего все материалы должны быть направлены в правоохранительные и надзирающие органы для дальнейших действий. В связи с этим она распорядилась отправить все материалы проверок РУП «Черноморэнерго» в Государственный комитет по стандартам, потребительскому и техническому надзору как в основной уполномоченный орган, который имеет право применять меры административного воздействия в отношении потребителей, незаконно использующих электроэнергию. Начальник Департамента по техническому и энергетическому надзору Эрик Кокоскерия сообщил, что применять штрафные санкции невозможно, так как в большинстве случаев нет информации о собственниках, в отношении которых эти санкции должны быть применены. Нет возможности определить ответственное лицо и подготовить материалы. Вице-премьер поручила «Энергонадзору» в кратчайшие сроки сформировать списки и направить их в правоохранительные органы, чтоб они в оперативном режиме установили владельцев или бенефициаров данных ферм. «Функционал, закрепленный за Комитетом, весьма внушительный и вы должны его использовать по максимуму. Отсутствие понимания владельца объекта не снимает с вас ответственности и обязанности применить санкции. Существуют определенные нормы, подразумевающие ответственность в виде штрафов. У вас достаточно полномочий, чтобы вести эту работу», – сказала Кристина Озган.

Она также попросила Министерство внутренних дел оказать активное содействие сотрудникам «Энергонадзора» в вопросах выявления владельцев ферм: «Все участники процессов должны взаимодействовать между собой. Эта система должна работать именно таким образом». В ходе совещания сотрудникам Госстандарта совместно с МЧС поручено провести проверку энергообъектов на предмет безопасности, охраны и других возможных угроз. «Кроме того, что это небезопасно для наших граждан, это еще дает возможность любому проникнуть на режимные объекты. Сейчас совместно с «Черноморэнерго» формируется план мероприятий на ближайшую перспективу и необходимо понять позицию «Энергонадзора» по этим вопросам. Рекомендации жду в развернутом виде по каждому объекту», – сказала вице-премьер.

Министру сообщили, что ранее такая работа была проведена по городу Гагре, где выявлено 22 трансформатора в аварийном состоянии. Акты и предписания по ним готовы. Аналогичную работу необходимо осуществлять по всей стране. Только в Сухуме предстоит проверить более 300 объектов.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РА

Номер: 5Выпуск: 4009Рубрика: политикаАвтор: Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РА