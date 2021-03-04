КОЛХИ

Свой взгляд

Недавно историк Давид Канделаки проводил лекцию по интернету о древней Абхазии. В конце лекции неожиданно появился на экране известный грузинский псевдоисторик Зураб Папаскири не с вопросами к лектору, а стал утверждать, что и мегрелы – аборигены Абхазии. В доказательство он привел древние сообщения о Диоскурии, как о городе колхов. З. Папаскири, выпалив, как он думает, свой непоколебимые исторические факты о колхах, естественно, о колхах-мегрелах, удалился, не дожидаясь ответа лектора. Д. Канделаки ничего не оставалось, как поставить вопрос о языке колхов перед остальными слушателями.

На самом деле, интересно, а на каком языке говорили в античную эпоху жители Колхиды? Здесь надо заметить, что древнюю территорию Абхазии, начиная от реки Чорох и далее до Пицунды, и намного далее эллины называли Колхидой, а народ – колхами. Наши предки вряд ли знали об этом. Во всяком случае, в памяти кавказских народов и в том числе абхазов такое понятие не сохранилось.

Из античного мира мы хорошо знаем термин колх. В исторической литературе стараниями грузинских ученных в 20 веке этот термин закрепился за грузинами-мегрелами. Обычно многие историки, прежде всего, грузинские историки исходят из вроде простого предположения, что вокруг территории реки Фасис (Ингури) живут мегрелы, значит, речь идет о мегрелах. А мегрелы-то грузины, значит, история Колхиды это есть история древних грузин. Так ли это?

Мы хорошо знаем античные названия многих рек современной Западной Грузии, начиная от реки Чорох, Апсар, Акампсыс, Супса, Фасис. Все эти названия абхазо-адыгоязычные. С этим мало кто спорит. Многие абхазские и грузинские историки это подтверждают. Лихские горы древние абхазы называли по-абхазски Восточными горами, т.е. Амрагыларатэи (Амарантские горы). Об этом отчетливо отражено в трудах проф. Ш. Инал-ипа. Современные абхазы название этих гор не знают, но древние, раз называли на абхазском языке, значит, знали. Знали, потому что жили рядом. Эти реки и многое другое абхазские названия могли получить только при присутствии самих абхазов. Причем не только древние греки, но спустя тысячелетие, уже в 17 веке, р. Рионы называет Фасисом Э.Челеби. С абхазского языка Фасис-Псасы (Талый снег). Рионы-Фасис течет из верховья, где снежные горы.

О том, что современная Западная Грузия и есть древняя Апсилия, я уже писал в статье «О терминах «Абаза «Абхаз и Апсуа» и не буду повторяться. Совсем недавно в прессе появилось еще одно сомнение, что колхи это грузины-мегрелы от большого знатока Грузии, ученного из Англии Дональда Реисфилда. Он согласен, что герои Аргонавтики общались на Кавказе с абхазоязычным народом. По его словам, имена Аэт, Апсырт звучат на абхазском и не имеют ничего общего с грузинским или мегрельскими языками.

Значение термина «колх» прекрасно раскрыл великий Г.Ф. Турчанинов. Колх с абхазского языка звучит как «икъаны алхра» т.е. металлург. Древние колхи были хорошими металлургами, без сомнения. Здесь я добавил бы один интересный штрих, думаю, не маловажный. Мы абхазы, сквозь тысячелетия пронесли праздник нового года, который называется «Ажьырныщъа». Этот праздник почему-то переводят, как День сотворения Мира тогда, когда буквальный перевод означает «Моление кузни» или «Моление в кузне». Я не знаю, есть ли другой народ в мире, который имел бы подобный праздник, причем, связанный с Новым годом. Думаю, совсем неслучайно абхазы так трепетно пронесли через века этот праздник. С моей точки зрения, «Ажьырныхъа» – яркое свидетельство древнего знакомства абхазов с металлом и наличие большой культуры его возделывания. Неслучайно и появился у греков термин «колх».

Еще один очень интересный факт. Мы знаем из сообщений тех же греков о пиратах-гениохах. Гениохи живут, по их сведениям, на берегах, по всему периметру моря. Наши историки, недолго думая, стали нас называть гениохами. Тем самым, соглашаясь, что колхи – это не древние абхазы. А между тем если хорошо изучить древние документы, то под гениохами подпадают все народы, которые живут в прибрежной части моря и занимаются морскими разбоями и перевозками. Ни один историк подробно не изучил, что же означает термин «гениох». Есть только некоторые намеки. С моей точки зрения, «гениох» происходит от термина «АГА»-Агауаа. Ага же в свою очередь идет от абхазского названия моря – амшын Ага. Впервые об этом сказал Кудрявцев. Но, естественно, это не понравилось грузинам, и данного историка задвинули далеко. А наши доморощенные специалисты, как всегда, согласились с этим. Мне многие говорят, Ага означает берег, с чем я никак не могу согласиться. В абхазском языке слово берег переводиться как ага'уа, т.е. Ага а'уы, (Ага название собственное, море и ее лицо) или ап, шащъа, а также айъара. Между тем абхазы морской ветер называют Ага пшалас, а также слово Агаёа-дурак происходит от этого термина т.е. Ага-аёы. Имеется ввиду море, огромное море, опасное и глупое. У представителей рода Ампар издавна существует моление Агных. Они просят у моря благополучия и защиты. Этот древний обычай возник, по всей вероятности, у мореходов агауаа (гениохов). Перед морскими походами просить пощады у моря-Ага – естественное явление. Не могли же на самом деле Ампаровцы просить защиты и благословения у берега и тем более называть берег Аныхой. И еще у абхазов есть понятие агамацьа и ашьхамацьа, что и означает поморяне и горцы. То есть абхазы делились на тех, кто живет у моря Ага и тех кто живет в горах. Но всех абхазов не называли поморянами.

Эллины-греки были знакомы с абхазским языком и владели им. Это подтверждает В. Иванов, который утверждает, что от абхазского слова «апсы» происходит греческое слово психология и т.д. Из этого ряда и термины «колхи» и «Колхида», из этого ряда и гениохи. Мы имеем сведения, что на некоторых древнегреческих амфорах надписи звучат на абхазском и черкесском языках. Думаю, тоже неслучайно.

И последнее, на территории Колхиды имеются античные города Фазис, Еиюенос, Питиюнт и, можно сказать, «мегаполис» того времени – Диоскурия. Все эти города расположены в ареале проживания древних абхазов. На территории древней Абхазии проживали древние племена или народы: апсилы, (в том числе апсилы-егрисцы), абазги, мисимяне (маршани) и саниги. Говорили все они, по всей вероятности, на разных диалектах, но близком абхазском языке. Как егрисцы, в середине первого тысячелетия, после завоевания лазами в интересах Византии, стали постепенно терять свой язык, и ассимилировались. Но если даже согласится с тем, что апсилы были вытеснены лазами в первом тысячелетии, с чем я в корне не согласен, все равно к колхам это не относится. Колхами были, повтряю, апсилы, абазги, мисимяне и саниги т.е. древние абхазы, и в том числе егрисцы-абхазы. Мегрелы, утверждающие, что они не абхазского происхождения, просто-напросто отказываются от связи их с колхами, не более того. Говорить или утверждать, что к древним колхам абхазы не имеют отношение, глупость. Мы, соглашаясь с такой постановкой вопроса, совершаем непоправимую ошибку, тем самим, принижая себя и уступая другим народам пользоваться нашей великой историей в своих интересах.

Юрий КВИЦИНИА

г.Сухум

Номер: 12-13Выпуск: 4016-4017Рубрика: обществоАвтор: Юрий КВИЦИНИА