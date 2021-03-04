ПАТРИОТ АБХАЗИИ

Юбилей гражданина Апсны

Сегодня мне хотелось бы рассказать о моем друге через вашу газету. Жизнь его разнообразна, были в ней радостные и горестные события. Но сначала все по порядку.

Сулико Мамиевич Шурдулава родился 5 марта 1951 года в селе Кындыге Очамчырского района Абхазии. После окончания Тамышской средней школы был призван в ряды Вооруженных сил СССР. Службу проходил на подводных и надводных кораблях Северного флота.

После демобилизации вернулся домой, а затем уехал работать на Крайний Север, в город Печору. Там трудился в системе нефтегазоразведочной экспедиции – сначала мастером по бурению глубоких и сверхглубоких скважин, а затем инженером-строителем и позже инструктором. Одновременно он учился в Ухтинском индустриальном институте на заочном отделении.

На севере Сулико любят и помнят, хотя прошло уже более сорока лет. Каждое лето друзья приезжают к нему в Абхазию.

Вернувшись в 1980 году на родину, Сулико продолжил свою трудовую деятельность в «Союзбургазе» в качестве мастера по бурению термальных вод. Через год он переехал работать в г. Сухум, работал мастером в «Грузгипрогорстрое». В 1982 году по решению коллектива «Грузгипрогорстроя» и по направлению Сухумского горкома партии Сулико был направлен в органы внутренних дел республики. Где бы ни работал, он всегда относился к делу серьезно, добросовестно выполнял свои обязанности.

Во время грузино-абхазской войны 1992-1993 годов Сулико Шурдулава попал в плен в своем родном городе Очамчыре. Это произошло в ночь с 21 на 22 августа 1992 года. Вот что рассказал друг Сулико Вахтанг Гиндия: «Сулико в ту ночь вместе с ребятами-соседями в количестве 25 человек, собрав все возможное огнестрельное оружие, должен был покинуть город. Но кто-то из местных грузин его предал. Уже в полночь Сулико, попрощавшись с пожилыми соседями, хотел выйти из соседнего дома и пойти к двоюродному брату (там его ждали ребята), как вдруг ворвались четверо бородатых, вооруженных до зубов грузин. Они сразу же начали прикладами автоматов избивать его. Били по голове, по рукам, ногам, спине. Пожилая соседка, в чьем доме это происходило, кричала о помощи, просила, чтобы Сулико не убивали. Оккупанты ее не слушали. Подняв окровавленного Сулико, бросили его в машину и увезли в село Цагеру. Это грузинское село в пяти километрах от Очамчыры. Там до утра шли переговоры между грузинами, решали: убивать Сулико или держать его в плену. Наконец, после больших споров один из них (наверное, он был командиром) сказал на грузинском языке: «Этого шакала расстреляйте по пути». Сулико это услышал (он понимал немного по-грузински). Те же четверо подошли, подняли его, посадили в машину и повезли в сторону Галского района.

По дороге Сулико думал, как нелепо, глупо он сейчас погибнет, не сделав ничего для Абхазии. Броситься на водителя, чтобы сбросить машину в кювет, он не решился, ведь он был еле жив. У него сломали несколько ребер с обеих сторон, почти все зубы были выбиты, голова в ранах от ударов прикладами. Руки и ноги не слушались, все в ссадинах.

Шел сильный дождь, медленно ехала машина и остановилась у какого-то моста. Было очень темно, где-то молния сверкала. Двое грузин, которые сидели с правой стороны машины, вышли из нее и вытащили Сулико. Двое других вышли из машины с левой стороны и по-грузински позвали к себе тех, кто стоял рядом с Сулико. Все они шепотом о чем-то говорили. Сулико услышал, как щелкнули затворы автоматов. Он прыгнул вниз с моста и оказался в воде. Буквально через несколько секунд сверху начали стрелять грузины. Затем один из оккупантов приказал другому спуститься вниз и проверить, что с ним. Ему ответили, что здесь спуститься невозможно, да и навряд ли беглец остался жив. Все посмеялись, довольные сели в машину и уехали.

Сулико долго лежал в воде. К счастью, в него не попала ни одна пуля. Наверное, Всевышнему было угодно, чтобы человек этот остался жив. Однако от полученных травм Сулико стал инвалидом. Долгое время он лечился в городах Сумы и Донецке, куда его вывезли через Очамчырскую морскую военную базу».

Война отняла у Сулико двоих братьев. Родного старшего брата Валеру зверски убили на мосту с. Кындыга, а двоюродный брат Вахтанг погиб при освобождении г. Сухума. Отцовский дом был сожжен врагами. Все, что было нажито родителями, разграбили и унесли.

С 1993 года по настоящее время Сулико Мамиевич делает немало для налаживания своеобразного информационного моста между Апсны и Карачаево-Черкесией, а также другими братскими северокавказскими республиками.

Впервые Сулико приехал в Карачаево-Черкесскую республику в 1993 году. В Хабезском районе находились его семья и семья брата, а также много женщин и детей из Абхазии. Руководством Карачаево-Черкесии и Хабезского района были организованы места, где можно было разместить беженцев из Абхазии. Так в абазинском ауле Псыж в детском саду были расселены дети и женщины в количестве более сорока человек. Главой этой большой семьи беженцев стал Сулико Шурдулава. Он не хотел там оставаться, но когда понял, что без мужчин этим детям и женщинам будет очень трудно, согласился.

Сулико сразу же подружился со многими видными деятелями науки, культуры, политики. Это Акбашев Борис – президент МЧА, Микаэль Чикатуев – народный поэт КЧР, Абхазии, лауреат Госпремии имени Д. Гулиа, Бимурза Тхайцухов – писатель, Мхце Керим – поэт, Хужев Рашид – главный редактор газеты «Абазашты», Хуранов Алексей – главврач Инфекционной больницы, Ибрагим Калмыков – кандидат наук, сотрудник КЧИГИ, Михаил Тхайцухов – профессор, сотрудник КЧИГИ, Пазов Сергей – профессор, проектор КЧГУ, Татаршао Азрет – зампред. Правительства КЧР, Татаршао Рем – бывший заместитель председателя Облисполкома, Татаршао Карней – профессор Ставропольского университета, Кишмахов Мухаммед – профессор, писатель, Курчев Владимир – профессор, декан Ставропольского сельскохозяйственного университета, Аджибеков Мухаммед – ОД «Абаза», Малхозов Александр – предприниматель, Гонова Муминат – профессор, вице-президент абхазо-абазинского Конгресса, Гадагатль Аскер – профессор АИГИ, известный фольклорист, Шенкао Мухадин – профессор, депутат Парламента КЧР и другими.

Многих из них сегодня нет с нами, вечная память им. Все они внесли свой вклад в победу абхазского народа в войне с грузинами, и после окончания которой оказали Абхазии огромную помощь.

Сулико, не жалея сил и средств, разъезжал по городам и аулам северокавказских республик, собирал материалы о ребятах, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии. Эти труды впоследствии были опубликованы в различных изданиях. Он привозил награды родителям погибших в Абхазии героев и вручал им. Они со слезами на глазах благодарили его.

Его статьи, очерки, материалы, посвященные истории Абхазии, культуре и быту абхазского народа печатаются в различных газетах, передаются по телевидению и радио. Новости об Абхазии всегда ждали в КЧР, и Сулико неустанно привозил их. Была объявлена блокада Абхазии со сторон СНГ и кто хотел, не мог переходить границу. Однако Сулико как-то умудрялся делать это.

После Победы, наступившей 30 сентября 1993 года, Сулико Мамиевич организовал выступления ансамблей «Кавказ», «Абазинка», «Намыс», «Дахонаго», «Амцабз» и других в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Абхазии. Тогда такие гастрольные поездки были очень нужны для духовного сближения наших народов. Неоднократно организовывал доставку гуманитарной помощи из КЧР в Абхазию.

При его непосредственном участии были выпущены в свет книги известного абхазского детского писателя и ученого Джото Тапагуа «Кама и Чама», «Джигитовка», а также сборник научных работ лингвистов КЧР и Абхазии «Актуальные проблемы абхазо-адыгского языкознания».

Сюда можно отнести и книги Вахтанга Абхазоу «Незажившие раны» и Людмилы Гогиа «Утром не было войны», «Колесо жизни», «Пираты войны и Июльский десант» о погибших участниках войны 1992-1993 годов.

Четыре тысячи книг «Джигитовка» и «Кама и Чама» Сулико раздал по школам и детским садам КЧР.

Долгие годы Сулико Мамиевич собирал материалы о жизни замечательных людей абхазского народа. Они печатались в газетах «Абазашта», «Черкес хэку» и становились достоянием общественности. Его очерки о достойных людях карачаевского, черкесского и абазинского народов печатались в газетах «Эхо Абхазии», «Республика Абхазия», «Культура и жизнь».

Этот неутомимый человек был одним из инициаторов открытия автобусных маршрутов Сухум–Черкесск и Сухум–Нальчик.

По его приглашению ребята из КЧР приезжали в Абхазию учиться в АГУ, школе милиции, военном училище. Он оказывал им всяческое содействие.

Многим жителям КЧР, среди которых были русские, карачаевцы, черкесы и абазины, Сулико помогал получить гражданство Республики Абхазия и приобрести жилье в Абхазии.

В 1996 году Сулико привез из аула Псыж Аслана Малхозова. Он учился в АГУ. Сулико и отец Аслана – Александр, еще раньше породнились по кавказскому обычаю, стали братьями. В 1998 году, будучи студентом АГУ, Аслан влюбился в абхазку из рода Гунба, решил жениться. Сулико сыграл им свадьбу в своем доме. Эту свадьбу долгие годы помнили многие. У Аслана растут два сына – Астан и Мурат.

У Сулико Мамиевича очень много друзей не только в КЧР, но и в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Дагестане и других регионах и городах РФ. Он очень гостеприимный, веселый, добрый человек. Круглый год у него в доме полно гостей.

В 1994 году Сулико поступает в Карачаево-Черкесский государственный университет на факультет журналистики, на заочное отделение.

С 2000 года Сулико Мамиевич является членом Союза журналистов Российской Федерации. За заслуги в укреплении дружбы между Карачаево-Черкесской республикой и Республикой Абхазия Сулико Мамиевич награжден орденом «Ахьдз-Апша» третьей степени, а также двумя юбилейными медалями.

Сулико Мамиевич женат, имеет дочь и сына, у него четыре внучки и два внука.

Желаю своему другу, патриоту Абхазии крепкого здоровья, долгих лет жизни и дальнейших успехов.

Увжук ТХАГАПСОВ, председатель Карачаево-Черкесского регионального Правления СЖР, главный редактор газеты «Черкес хэку»,

г. Черкесск

P.S. В 2011 году С.Шурдулава в с.Члоу увидел женщину-инвалида, которая передвигалась на каких-то самодельных устройствах.

Пожилая сельчанка Инапшба была одинока и с больными ногами. Узнав об этом, Сулико купил ей инвалидную коляску, оснащенную электроникой, и подарил ей. Еще две такие коляски он приобрел для Сухумского дома престарелых.

Поистине говорят на Востоке: «Своим добром мы становимся немного волшебниками».

Номер: 12-13Выпуск: 4016-4017Рубрика: обществоАвтор: Увжук ТХАГАПСОВ, председатель Карачаево-Черкесского регионального Правления СЖР, главный редактор газеты «Черкес хэку»