ИЗРЕЧЕНИЯ ОТ ФАЗИЛЯ

«– А правда ли, – спросил один из застольцев у него, – что ваша жена была необыкновенной красавицей? – Это была гремучая змея, – ответил Виктор Максимович и после небольшой паузы добавил, но с глушителем, что делало ее особенно опасной».

«Стоянка человека»

«Гораздо больше ему нравились те женщины, что краснели, встречаясь с ним глазами, и, опустив голову, быстро проходили мимо. Дядя Сандро считал, что стыд – это самое нарядное платье из всех, которые украшают женщину. Иногда он говорил, что стыд – это самое дразнящее платье, но, в сущности, это одно и то же».

«Сандро из Чегема»

«…Мужчины дичают быстрее. Гнет исторического бездействия в основном ложится на мужчин… потому они так много пьют, чтобы забыться, чем еще больше усугубляют свою общественную анемичность».

«Золото Вильгельма»

«В тишине над ней долго жужжал какой-то шмель, назойливо напоминая ей о великой мелочности вечности».

«Софичка»

«Жизнь, не жестокость уроков твоих грозна, а грозна их таинственная недоговоренность!»

«Современный человек чувствует неустойчивость всего, что делается вокруг него. У него такое ощущение, что все должно рухнуть, и все почему-то держится. Окружающая жизнь гнетет его двойным гнетом, то есть и тем, что все должно рухнуть, и тем, что все еще держится».

«Сандро из Чегема»

«Ничто так не раздражает человека, как затянувшаяся благодарность».

«Если в стране перестали воровать книги, значит, воруют все остальное».

«Ночной вагон»

«Гражданственность – это донести свой окурок до урны. Государственность – это сделать так, чтобы путь до очередной урны был не слишком утомительным».

«Светофор»

«Я боюсь, что скоро наше обедневшее правительство объявит всенародный добровольный сбор средств на постройку народной гильотины. После чего – так оно пообещает – нищих в стране не будет. В каком смысле не будет? – станут уныло гадать наши нищие граждане».

«Ночной вагон»

«Поди вымой лицо и ноги. А потом приведи в порядок мышеловку. Что-то у нас снова развелись мыши. Они, кстати, чувствуют, когда в доме нет ясности и твердости».

«Оладьи тридцать седьмого года»

«Поговорим о вещах необязательных и потому приятных».

«Начало»

«Вот так, когда нам представляется сделать доброе дело, мы чувствуем, что слишком трезвы для него, а когда в редчайших случаях к нам обращаются за мудрым советом, оказывается, что именно в этот час мы лыка не вяжем».

«Сандро из Чегема»

Номер: 12-13Выпуск: 4016-4017Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.