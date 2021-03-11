НИКАКИЕ КАРДИНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ В СТРАНЕ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ПАРЛАМЕНТОМ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

В Парламенте прошла встреча депутатов с главой государства Асланом Бжания.

Это уже пятая встреча А.Бжания в ранге Президента с депутатским корпусом. Длилась она более двух с половиной часов.

Открывая встречу, Спикер Парламента РА Валерий Кварчия отметил, что ситуация в стране непростая: «Начало этого года не радует. Политические и общественные организации и население задают волнующие их вопросы. Не могу сказать, что они безосновательны. Все они правомерны. Некоторые вопросы касаются не только Президента, но и Парламента и других структур. Мы вместе должны решать эти вопросы и выбираться из ситуации, в которой оказались». Спикер акцентировал внимание на концепции внешней политики Абхазии, в особенности на части, которая касается грузино-абхазских отношений. «Последние события были вызваны нашим отношением к Грузии. Есть спорные моменты в концепции. Есть вопросы о том, как мы должны вести себя по отношению к стране, которая нас не признает. Нельзя от имени народа вести переговоры с нашими врагами, более того, заявлять, что будет заложен парк имени одного из них», – сказал Кварчия и призвал коллег к спокойному, содержательному и уважительному разговору.

В ответ Президент Аслан Бжания заявил: «Что касается концепции, документ рассматривался здесь, в Комитете по международным делам, и принимался на Совете безопасности, в том числе в вашем присутствии. После этого ко мне приходили депутаты и сказали, что в документе следует использовать другие формулировки. Официально хочу заявить вам сейчас: пожалуйста, от имени Парламента дайте формулировки, и они будут вписаны. Мнение Парламента будет учтено. Вопросов и проблем по этому поводу нет. Если хотите убрать этот термин («многоуровневые переговоры». – Ред. АП), мы уберем его, никаких проблем», – сказал Бжания.

Депутат Леонид Чамагуа поинтересовался, почему не пригласили все СМИ, на что Спикер ответил, что пригласили АГТРК, «Абаза-ТВ» и «Апсныпресс». Депутат напомнил о нескольких событиях, вызвавших недовольство в обществе: приезде грузинской делегации и истории с иконой, о поездке бывшего помощника Президента Б. Квирая в Грузию, спорах вокруг концепции внешней политики Абхазии. «У любой политической силы Грузии одна задача – восстановление территориальной целостности. Уверен, те, кто предлагал такую формулировку (многоуровневые переговоры с Грузией. – Ред. АП) в концепции, исходили из интересов Абхазии, но цепь последних событий, включая последнее событие с бывшим помощником Президента, вызывает беспокойство. В концепции есть ряд очень хороших тезисов, таких как обеспечение национальной безопасности, укрепление суверенитета, сохранение территориальной целостности и так далее. Но сегодня, исходя из всего, что вокруг нас происходит, складывается ощущение, что активизировались внешнеполитические игры, а мы неадекватно реагируем на эти угрозы. Мы не можем позволить себе участвовать в этих делах как объект, мы – субъект международного права», – заявил Чамагуа. По его словам, цепь последних событий наводит на мысли о том, что «либо кто-то толкает Абхазию в этом направлении, либо она сама дает сигнал Грузии». Чамагуа поинтересовался мнением Президента о недавней поездке его бывшего помощника в Грузию. «В частном порядке человек выезжает в Грузию и решает какие-то вопросы, а мы не знаем. Это допустимо вообще или нет? Как на это реагирует Администрация Президента? Хотелось бы в будущем услышать от президентской администрации, допустимо подобное или нет?», – спросил Чамагуа.

«Внешняя политика – это то направление деятельности государства, в которой мы все должны быть едины. Если вопрос только в «многоуровневых переговорах» или других формулировках, мы можем поменять их. Мы в Парламенте уже обсуждали, что будем вносить изменения в концепцию внешнеполитической деятельности страны. В ближайшее время мы сформулируем свои предложения», – сказал депутат Лаша Ашуба. Он подчеркнул, что концепция не должна становиться камнем преткновения и предложил Парламенту и Администрации Президента поработать вместе над этим документом, чтобы впоследствии у людей и политических партий не возникало разных мнений по этому вопросу.

Депутат Натали Смыр задала вопрос о четырех бывших помощниках президента. «Ваши бывшие помощники Сакания, Авидзба, Квирая и Карчаа. Четыре помощника ушли в отставку в течение одного года. Что происходит? Не много ли вы набрали себе помощников, которые ушли в отставку?», – спросила у Президента депутат. Её также интересовало мнение Президента о положении дел с борьбой против коррупции. Отвечая на вопрос о помощниках, Президент пояснил, что согласно штатному расписанию президентской администрации предусмотрено три помощника, остальные внештатные. «Из тех, кого вы перечислили, в штате состоял только Авидзба. Остальные были внештатными помощниками по определенным направлениям работы. Сегодня эти люди не работают. У каждого были свои причины, по которым они подали в отставку или, наоборот, я принял решение освободить их от занимаемой должности. Так бывает, сменяются и премьер-министры, и министры. У нас уже было такое, что за пять лет пять раз сменились и премьер-министр, и министр внутренних дел. Вы, как опытные люди, знаете, что помощник – это не тот человек, от которого многое зависит. У них нет никого в подчинении и, как правило, они занимаются точечными вопросами», – подчеркнул Президент. Не удовлетворившись ответом Президента, Натали Смыр заявила: «Вы определили два главных вопроса для решения – коррупция и энергетика. По вопросу коррупции в Комитете по бюджету огромный пласт документов Контрольной палаты, но вы начали с врачей». Она возмутилась положением дел в стране в целом. «Мои дети жить в такой Абхазии не хотят. Я всю войну была здесь. Я также хочу, чтобы мои дети жили здесь – в хорошей Абхазии, а не в такой, где помощники готовы за деньги продать любой кусочек земли. Может, я плохой депутат, но я хорошая мать», – сказала она и вышла из зала.

Касаясь того, имеет ли право гражданин Абхазии ездить в Грузию, Президент отметил, что у нас нигде не прописано, что гражданам Абхазии въезд в Грузию запрещен, а информация Службы госбезопасности показывает, что люди туда ездят. «А вот ехать от имени Абхазии и вести переговоры – таких полномочий я никому не давал. Если кто-то хочет желаемое выдать за действительное, то это не так. О том, что у Б. Квирая есть проблемы, связанные с его хозяйственной деятельностью, известно. По итогам 2019 года у государства накопились долги перед ним на сумму примерно 170 млн рублей, и тому есть подтверждающие документы. Я же к этому отношения не имею. Его предприятия являются, можно сказать, «градообразующими». Там работают до 200 человек. Он неоднократно приходил и просил помочь решить проблему с долгами. Мы ему помочь ничем не смогли, ни одного рубля не вернули. Человек искал рынки сбыта, ездил в Россию, в Крым, пытался договориться с РЖД, пытался решить производственные вопросы у себя. Когда стало известно, что он намеревается ехать туда (в Грузию. – Ред. АП), а он на эту тему разговаривал со многими людьми, у меня с ним состоялся разговор о том, что, имея статус помощника даже на общественных началах, он туда ехать не может», – сказал глава государства. Отвечая на вопрос о коррупции, Президент напомнил, что эта тема получила новое развитие с 2016 года, когда был принят Закон о противодействии коррупции и создано специальное управление при Генпрокуратуре. За четыре года Контрольная палата направила 38 материалов в прокуратуру. «Я попросил Контрольную палату сделать обобщающую справку о том, что мы имеем по этим материалам. Никаких результатов нет. Ни один человек не сидит в тюрьме. Никаких решений нет. Я не даю прямых поручений Генеральной прокуратуре, у меня таких полномочий нет. Я провожу анализ деятельности и задаю вопросы. Значит, кто-то не дорабатывает – или прокуратура, или Контрольная палата», – заявил Бжания. Он напомнил, что в прошлом году было возбуждено уголовное дело в отношении директора «Абхазавтодора». «Дело в ближайшее время будет передано в суд. Была избрана мера пресечения в виде ареста, но она была изменена после того, как известные общественные деятели вмешались в качестве ходатаев. Он находится под домашним арестом», – сказал Президент. Он также отметил, что проблему борьбы с коррупцией надо решать методично, всем вместе, и существенную роль в этой деятельности играют судебное сообщество и Парламент. «У нас огромное количество пробелов в законодательстве. Закон о противодействии коррупции приняли несколько лет назад, но он не работает. Не будут у нас люди привлекаться к ответственности, если мы не поменяем некоторые нормативно-правовые акты и не введем назревшие уже правовые нормы», – подчеркнул глава государства. Он напомнил, что в Парламенте лежит пакет законопроектов, которые надо посмотреть, и либо отклонить, либо доработать. «Надо будет говорить о таких вещах как «конфликт интересов», «незаконное обогащение», «антикоррупционные ограничения», которые чиновник должен возложить на себя. Без комплекса мер эта проблема не будет решаться», – считает Бжания. По его словам, проведенная судебная реформа оказалась неэффективной: увеличение зарплат судьям и техническое оснащение судов не привели к положительным переменам. «Реформы, которые были проведены в судебном сообществе, на этом этапе не дали должного результата. Нам сложно, у нас нет крупных специалистов-правоведов. К примеру, статья 204 УК РА «организация преступного сообщества» так и не работает. По ней никто не привлекался. Это мертвая, спящая статья», – сказал Аслан Бжания.

Депутаты отметили, что переговоры Квирая в Грузии были связаны с вопросом разблокирования порта на Скурче для возможного захода туда международных судов. Президент подчеркнул, что никакие кардинальные решения для страны не могут приниматься без участия Парламента и правительства.

«Другое дело, что мы должны ориентироваться на многие факторы – на геополитические, на настроения внутри страны и прочее. Поэтому я намерен вместе с вами действовать в духе того обращения, которое Парламент направил в Госдуму РФ», – сказал Бжания. Он отметил, что в документе говорится о том, что в XXI веке позиция изоляции не может быть эффективным инструментом международных отношений, так как не дает никакого положительного результата, а лишь усугубляет вражду между населением стран-участниц конфликта. «Одной из задач, решение которой мы видим на сегодняшнем этапе переговорного процесса, является создание условий для разблокирования региона после кровопролитной войны. В этой связи считаем правильным усилить консультации в части восстановления транспортного сообщения. Абхазия всегда будет готова на равноправных условиях участвовать в переговорах по восстановлению транспортного сообщения», – процитировал Президент парламентское обращение. «Сегодня транспортное сообщение между Абхазией и Россией не заблокировано. Речь идет о других участках, я правильно понимаю?», – спросил Бжания.

Депутат Леонид Чамагуа отметил, что, насколько ему известно, обращение не принималось на заседании сессии Парламента путем голосования, под ним собирали подписи отдельных депутатов.

Документ прокомментировал депутат Алмас Джапуа. «Я один из тех, кто подписал его, и считаю это правильным решением. Это не имеет напрямую отношения к Грузии. В Армении, Азербайджане и Турции сложились новые политические реалии, и в этой связи депутаты решили обратиться к своему главному стратегическому партнеру – Российской Федерации с просьбой, в том числе использовать и наши возможности. Речь не идет о торговых отношениях с Грузией», – подчеркнул Джапуа.

Депутат Алмасхан Ардзинба спросил об уголовном деле, заведенном в отношении бывшего помощника Президента Ахры Авидзба. «На днях на сайте Госбезопасности появилась информация о том, что готовится госпереворот, потом анонимы стали вытаскивать какие-то фамилии. Что вам известно по этому факту? Информация прошла, и вопрос интересует все общество», – спросил депутат. «У меня нет оснований не доверять Службе госбезопасности. У меня нет привычки вмешиваться в чью-либо работу, особенно в такую тонкую материю и давать ценные указания. Там идет работа, вчера было решение суда. Думаю, через какое-то время СГБ будет готова говорить с вами. Дайте им несколько дней, поскольку это кропотливая работа. Я знаю в общих чертах, что происходит. А детали давайте обсудим в закрытом режиме на следующей неделе, чтобы не было утечки», – ответил Президент.

Также на встрече поднимались вопросы энергетики, в частности, ремонта ВЛ «Ачгуара», выделения части средств для приобретения приборов учета потребляемой электроэнергии, борьбы с майнинговыми фермами, а также увеличения пенсий отдельным категориям граждан, не получающим российскую пенсию.

Отменить указ о помиловании Лукава предложил депутат Рауль Лолуа, запретить и закрыть в Абхазии социальные сети предложил депутат Гиви Кварчия.

Депутат Алмас Джапуа попросил оказать помощь в лечении ребенка с остеосаркомой.

Президент сообщил, что высоковольтная линия «Ачгуара» будет отремонтирована, соответствующие договоренности уже достигнуты с российской стороной. Аслан Бжания поручил заместителю руководителя Администрации президента Джансуху Нанба до конца недели подготовить предложения по возможности решения вопроса увеличения пенсий отдельным категориям пенсионеров, не получающих российскую пенсию. Он также пообещал изыскать средства на лечение больного ребенка. Кроме того, глава государства подчеркнул, что это уже его пятая встреча с Парламентом, и он считает такие встречи полезными.

Глава государства предложил сделать их традиционными, встречаться с депутатами раз в три месяца и привлекать к ним министров и других должностных лиц, чтобы предметно обсуждать отдельные вопросы.

(Апсныпресс)

Номер: 15-16Выпуск: 4019-4020Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс