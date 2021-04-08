ПОЗДРАВЛЕНИЕ

В поздравлении председателя Правительства РФ Михаила Мишустина отмечается:

«Уважаемый Аслан Георгиевич, от имени Правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас с днём рождения. Хотел бы отметить Ваш значимый личный вклад в укрепление отношений дружбы, стратегического партнёрства и союзничества, объединяющих Российскую Федерацию и Республику Абхазия. Идёт реализация договорённостей, направленных на развитие сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах, создание условий для осуществления новых совместных проектов в различных областях.

Убеждён, что дальнейшее наращивание практического взаимодействия, расширение межрегиональных связей и деловых контактов в полной мере отвечает интересам Российской Федерации и Республики Абхазия. Желаю Вам, уважаемый Аслан Георгиевич, доброго здоровья, благополучия и успехов в Вашей ответственной государственной деятельности».

Номер: 27-28Выпуск: 4031-4032Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс