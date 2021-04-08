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08.04.2021
Номер: 27-28
Выпуск: 4031-4032
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Президент России Владимир Путин поздравил Президента Абхазии Аслана Бжания с днем рождения.
В поздравительном адресе говорится:
«Уважаемый Аслан Георгиевич, примите искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения. Тепло вспоминаю наши прошлогодние встречи в Москве и в Сочи. Рассчитываю на продолжение конструктивной совместной работы по развитию отношений союзничества и стратегического партнёрства между Россией и Абхазией.
Желаю Вам, уважаемый Аслан Георгиевич, крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.
Кремль, Владимир ПУТИН»
Номер: 27-28
Выпуск: 4031-4032
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс