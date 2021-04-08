ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Президент России Владимир Путин поздравил Президента Абхазии Аслана Бжания с днем рождения.

В поздравительном адресе говорится:

«Уважаемый Аслан Георгиевич, примите искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения. Тепло вспоминаю наши прошлогодние встречи в Москве и в Сочи. Рассчитываю на продолжение конструктивной совместной работы по развитию отношений союзничества и стратегического партнёрства между Россией и Абхазией.

Желаю Вам, уважаемый Аслан Георгиевич, крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

Кремль, Владимир ПУТИН»

Номер: 27-28Выпуск: 4031-4032Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс