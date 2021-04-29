ЖЕНЩИНЫ-ВЕТЕРАНЫ: «НАШЕМУ ОБЩЕСТВУ НЕОБХОДИМО ОБЪЕДИНИТЬСЯ»

Победа в войне 1992-1993 гг.

Встретиться с участницами Отечественной войны народа Абхазии – членами Ассоциации женщин-ветеранов, чтобы они рассказали о своих воспоминаниях о войне, выслушать их боль, спросить, сбылись ли их самые заветные мечты, оправдались ли ожидания после одержанной победы над грузинским фашизмом, и, наконец, поговорить с ними о женщинах на войне, мы решили ещё в марте, когда в стране вспоминают события Мартовского наступления. К большому сожалению, мы узнали, что офис Ассоциации женщин-инвалидов войны на улице Абазинской уже не открывался несколько месяцев, так как сейчас организация проживает не самые благоприятные дни. Но так как мы позвонили и попросили их о встрече, в назначенное время в офисе Ассоциации нас ждали Герой Абхазии Раиса Гвинджия, Наталия Сангулия, награждённая медалью «За Отвагу» и председатель Ассоциации женщин-инвалидов войны Лариса Тарба, также награждённая медалью «За Отвагу».

Как изначально и планировалось, Лариса, Наталия и Раиса рассказали нам о первых днях войны, о провальном и страшном наступлении в марте 1993 года, о мыслях, которые посещали молодых девушек на войне, о патриотизме, о том, как и для чего создавалась Ассоциация женщин-инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, о планируемой деятельности организации в будущем. Им удалось погрузить нас в события тех дней, потом мы говорили о нынешней ситуации, ведь наше общество переживает кризис из-за сложной общественно-политической ситуации. И слушать их, и оставаться при этом равнодушными было миссией не из выполнимых.

Когда началась война, Лариса была в гостях в городе Ткуарчале. Долго не думая, она выехала в Пицунду, так как в тот период она жила там и работала педагогом в средней школе. Там был организован Пицундский 5-й батальон, куда Лариса записалась со своими подругами.

16 марта они были направлены на Гумистинский фронт, где Лариса получила свое первое ранение. В машину ее погрузили подруги, которые на тот момент были рядом – это Лили Парадзе, Нана Накопия и Светлана Рабая. В Гудауте ей была оказана медицинская помощь. Мартовское наступление Лариса называет самым кровавым периодом войны. Для наших воинов это был опыт и переломный момент, но никто не сдался, они не могли сдаться, ведь решалось будущее нашей страны, решалась судьба абхазского народа.

«На войне у нас практически не было передышки, когда мы могли поехать домой на один-два дня, побыть с семьей. Такие моменты были крайне редкими, – вспоминает Лариса. – После одной из таких передышек началась ужасная бомбежка, было очень страшно, и меня посетила мысль, которую я не хотела принимать. Боже, почему я не сижу дома со своими детьми, я же сейчас могу погибнуть. Любовь к Родине и патриотизм оказались сильнее моих мыслей, но я поняла для себя, что каждая женщина, идущая на войну, на чёрную смерть, уже герой. У каждой из нас были записки, которые мы хранили в карманах наших военных форм. В этих записках мы прощались со своими детьми, ведь мы не знали, будет этот день для нас последним или нет, и нам меньше всего хотелось об этом думать. Судьба сжалилась над многими из нас, мы живы, увидели своими глазами долгожданную победу. Война, конечно, оставила свой след в судьбе каждой из нас, кто-то из нас получил ранения, кто-то контужен, поэтому жизнь для нас не станет прежней уже никогда. Победа досталась нам ценой жизней наших боевых товарищей, подруг, ведь столько жертв, столько потерь у нас было, разве такое забывается. Нет, такое забывать нельзя, наши ребята и девушки отдали самое ценное, что имели, они сложили свои головы ради мира на нашей земле».

Общаясь с женщинами-ветеранами, мы не могли не спросить, почему офис организации временно закрыт. Что стало этому причиной? Какие проблемы сейчас испытывают женщины-ветераны?

Отвечая на этот вопрос, наши собеседницы сначала рассказали историю создания Ассоциации. После окончания войны все женщины-ветераны были разобщены, поэтому в 2012 году возникла необходимость создания организации, которая помогала бы им. Так появилась Ассоциация женщин-инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, и она существует не для красного словца – ею на протяжении восьми лет была проделана огромная работа. Организация ведёт картотеку женщин-инвалидов войны, ведёт досье болезней каждой, оказывает поддержку их семьям в самые трудные моменты в жизни. За время войны погибло 22 женщины, восьми из них посмертно присвоено звание «Герой Абхазии», девять женщин также посмертно стали кавалерами ордена Леона, а пять – награждены медалями «За Отвагу». За время работы было установлено семь памятников женщинам-героям. Также под чутким руководством Ларисы Тарба в стране ежегодно проводится масштабная акция памяти «Бессмертный полк». Здесь было затрачено много сил, были собраны материалы о каждом участнике войны, сделаны фотографии. Для этого они встречались с семьями погибших. Было собрано более 2 500 материалов о героях войны, одним словом, была проделана колоссальная работа. «Бессмертный полк» – это хорошая традиция, которая напоминает нашей молодёжи, что они живут в свободной стране, учит любви к Родине, патриотизму и тому, что нельзя забывать нашу историю, наших героев.

Сегодня женщинам-ветеранам по 60 и более лет, и с каждым годом их становится все меньше и меньше. Они уходят из жизни от полученных на войне ран. Их необходимо постоянно поддерживать и финансово, и добрым словом, и психологически, оказывать медицинскую помощь, однако Ларисе и ее подругам, которые теперь стали и коллегами, приходится быть волонтёрами, чтобы заниматься своей работой, так как Ассоциацию лишили государственной поддержки. «Мы лишены финансирования со стороны государства. Фактически получается, что наша организация никому не нужна, – поделилась своими разочарованиями Лариса Тарба. – Почему так? Потому что сегодня идёт разделение ветеранов. Мы, конечно, найдём способ, как помогать нашим женщинам-ветеранам. Ну, а как решить проблему разделения нашего общества? Решение мы видим в объединении. Все партии Абхазии должны объединиться в одну, как это было во время войны. Ведь в окопах никто не думал о том, кто из какой партии. У нас была общая цель – победа! А сейчас цель партии – прийти к власти. Встали вопросы добрососедских отношений с Грузией. Мы со всеми дружить готовы, но пусть они сначала признают независимость Абхазии. Без политического решения вопроса с Грузией сближаться нельзя, иначе она уже завтра будет здесь. Мы сами провоцируем их к этому, потому что у нас плохая медицина, и многие вынуждены на лечение ездить в Грузию. У нас плохое образование, плохо развитая экономика, много проблем. Решение внутриполитических, экономических, социальных проблем возможно, как я уже говорила, благодаря объединению. Как это сделать? Может быть, мы придём к такой мысли, что женщины соберутся и призовут каждую общественную и политическую организацию сесть за общий стол переговоров? Может, мы начнём с этого? Может, в этом тоже найдётся какой-то выход? Ведь к женщинам в нашем обществе всегда прислушивались, женщины всегда имели своё весомое слово. Объединиться необходимо, чтобы решать общие задачи, чтобы найти точки соприкосновения, чтобы мы не потеряли нашу независимость, наше государство».

«Мы все, женщины-ветераны, за принятие 20-й статьи Конвенции ООН против коррупции. Возможно, эта статья полностью не остановит коррупцию, но это будет во благо экономике. Мы также за закон, защищающий права женщин-ветеранов, – поделилась с нами и Раиса Гвинджия. – Однако за все послевоенное время этот закон так и не был принят, поэтому сегодня права женщин-ветеранов ущемлены».

«И сегодня какой пример мы подаём нашей молодёжи? – задаются вопросами женщины-ветераны. – Вы, молодые люди, должны быть патриотами Абхазии. У вас нет другой земли. Вместо того чтобы вас учить этому, мы вам подаем плохой пример».

Наталия и Раиса о своём участии в войне говорить не захотели. «О нас уже так много писали, на войне мы своё отслужили, мы теперь хотим стабильности и процветания нашей Абхазии, ради которой мы готовы были отдать свои жизни», – таким образом они уклонились от темы войны.

В завершение беседы женщины-ветераны вспомнили Владислава Ардзинба, который говорил после победы, что самое страшное позади, но самое трудное впереди. «Он как в воду глядел. Этот человек знал наперёд, что будет. Но мы не теряем надежды, мы верим в то, что наш народ преодолеет эти испытания», – уверены и не отчаиваются Лариса, Наталия и Раиса. Для этого женщины не устают повторять: нашему обществу необходимо объединиться, а стране необходимы перемены.

Эсма АРДЖЕНИЯ, Милана ЖИБА

Номер: 37-38Выпуск: 4041-4042Рубрика: обществоАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ, Милана ЖИБА