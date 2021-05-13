СПОРТ

ОНИ ВЫБРАЛИ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Команда города Сухума по каратэ приняла участие в XXIV открытом Кубке России по каратэ До Шотокан Казэ Ха, проходившем в г. Туле с 23 по 26 апреля 2021 г. В соревновании участвовало более пятисот спортсменов из четырнадцати регионов России и команда г. Сухума под руководством Абухба А. И., инспектировавшего эти соревнования от Всемирного союза каратэ До Шотокан Казэ Ха. Тренеру команды Абухба А. был вручен сертификат, подтверждающий его шестой дан в международной организации каратэ.

Наши спортсмены показали следующие результаты:

– в возрастной категории 18+ в разделе Ката Литвинов Владимир занял 3-е место и 2-е место по Кумите.

– в возрастной категории 14-15 лет Толочко Дмитрий занял 3-е место в Ката и 3-е место в Кумите.

– в возрастной категории 12-13 лет Казарян Самвел занял 2-е место в Ката и 2-е место в Кумите.

Чаквитадзе Гурам, Сабекия Руслан стали четвертыми.

Агумаа Николь получила сертификат на судью третьей категории.

Номер: 41-42Выпуск: 4045-4046Рубрика: спортАвтор: Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации г. Сухум