КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Президент РА Аслан Бжания представил коллективу министерства по налогам и сборам нового министра Джансуха Нанба.

Президент поблагодарил коллектив Министерства за проделанную работу, а также поздравил Джансуха Нанба с вступлением в должность, пожелал ему успехов и плодотворной работы.

Он выразил уверенность в том, что Нанба не потребуется много времени, чтобы вникнуть в суть дела, так как «финансы и налоги – это, если можно так сказать, смежные специальности».

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Вице-премьер, министр финансов Владимир Делба представил коллективу Министерства здравоохранения нового руководителя Эдуарда Бутба.

Владимир Делба выразил уверенность, что новый руководитель оправдает высокое доверие, оказанное Президентом Абхазии.

Вице-премьер передал слова руководства страны о всесторонней поддержке системы здравоохранения.

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12 мая в Министерстве экономики состоялось совещание по вопросам устранения последствий оползня в городе Новом Афоне.

К.Озган поручила принять меры по предупреждению возникновения ЧП и недопущению остановки движения.

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Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган совершила рабочую поездку в г. Очамчыру.

В Администрации Очамчырского района состоялось совещание с участием главы района Беслана Бигвава и профильных служб.

На совещании обсуждался вопрос ввода в эксплуатацию городского детского сада, который восстановлен за счёт российской финансовой помощи.

Номер: 41-42Выпуск: 4045-4046Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс