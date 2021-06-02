ОНИ ВЫБРАЛИ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

В г. Майкопе, в Адыгее, состоялся чемпионат Южного федерального округа России по дзюдо среди мужчин и женщин 2003 г.р., и старше. В чемпионате приняли участие 260 спортсменов из разных регионов России: Краснодарского края, Адыгеи, Волгоградской области, Ростовской области, Республики Крым, Астраханской области и Калмыкии. Нашу республику представлял воспитанник секции дзюдо Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухума Гаделия Инал. Он дошел до полуфинала и уступил российскому спортсмену, чемпиону России по дзюдо мастеру спорта России по дзюдо, Оганесяну Давиду. Наш спортсмен вышел на 5-е место, которое дает ему право выступить на чемпионате России.

Номер: 50Выпуск: 4054Рубрика: спортАвтор: Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации г. Сухум