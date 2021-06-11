МЕНЯ ВЫЛЕЧИЛИ АБХАЗСКИЕ ВРАЧИ

Просили рассказать

Наша республика проходит очередное испытание, как впрочем почти все страны на этой земле. Видимо, предстоит много еще изучить, проанализировать, чтобы выяснить откуда свалилась эта напасть – коронавирус. И не искусственный ли он? Пройдет время, мы многое узнаем.

А пока COVID-19 одолевает наших граждан. Вспышка то затихает, то увеличивается. Минувший год и настоящее время показывают, что расслабляться нельзя и относиться поверхностно к своему здоровью и окружающим не стоит.

Мы видели, как цивилизованный мир негативно относился ко всем вводимым ограничениям. Доходило даже до бунтов. Поразительно, но даже такие страны как США, Израиль, Германия, Испания, где сильная медицина, растерялись перед ковидным «напором».

Меня поразили оперативность и профессионализм наших абхазских врачей, когда кривая по заболеваемости этим вирусом поползла вверх. А помните, как было до пандемии: ругали наших медиков и многие не доверяли им.

Считают, что если заболел ковидом, то лучше ехать на лечение в Россию, но лучше – в Грузию. Как показали обстоятельства, это – не самый лучший выбор.

Абхазские врачи в специализированных учреждениях Сухума, Гудауты, Гагры стали проявлять настоящий героизм в лечении больных на местах. Не знаю, как и почему это произошло, но могу сказать, что в трудные для нас 1992-1993 гг. наши врачи мобилизовались, сделали во время войны все возможное для восстановления и сохранения здоровья наших ополченцев.

Так создан человек – в трудную минуту он активирует самое лучшее в себе и делает невозможное.

А разве распространение COVID-19 – это не военные действия? Статистика говорит о тяжелых и средней тяжести течения болезни у инфицированных граждан. Есть умершие, погибшие от вируса.

Когда у меня возникли какие-то симптомы, не обратила особого внимания. Подумаешь, простуда, пройдет, подумала я. В то время я, наверное, относилась к той категории наших граждан, которые не верили в коронавирус и, естественно, думали, что их это не коснется. Когда пропало обоняние, повысилась температура, появились неприятные ощущения во всем теле, то все равно все еще теплилась надежда, что «да минует меня, чаша сея».

Температура росла и привела меня в обморочное состояние. Путь был один – в спецстационар. Так я оказалась в ковидном отделении Гагрской больницы. Врачи обеспечивали меня необходимыми лекарствами, лечили по специальной схеме. Их профессионализм, внимательность к больным, ко мне, дали мне сильную надежду – я обязательно поправлюсь.

Постоянная кислородная поддержка моего организма только прибавила уверенности. А ведь у меня поражение легких было более 60-70 %!

Интенсивное лечение и внимание стали давать положительные результаты через две недели.

Сегодня ко мне возвратилась полноценная жизнь. Хочу сказать: COVID-19 – это особая болезнь, которую не надо панически бояться, но она не терпит беспечности, расслабления со стороны наших граждан, которые смотрят на все «свысока». И не прилагают усилий в чем-то себя ограничить, чтобы не подхватить вирус, который может в связи с твоим общим самочувствием, здоровьем вынести вердикт прибытия на конечную остановку.

Я убедилась: наши врачи не хуже других, а в чем-то даже и лучше. Действительно, есть истина – дома и стены помогают стать на ноги.

Спасибо всем! Не болейте! Верьте нашим врачам!

Искренне благодарна всему медперсоналу, в особенности лечащему врачу Аршба Марине Юрьевне и медсёстрам: Ласария Эсме, Агрба Оксане, Гунба Мадлене, Григолия Мадонне за профессиональное лечение, трепетное отношение и полную отдачу. Спасибо за неимоверный труд в этих неудобных жарких костюмах и бесплатные медикаменты.

Юрий КУРАСКУА

Все это рассказала Ирина Александровна Чичба. В благодарность больнице она с дочкой подарила стиральную машинку, холодильник, утюг, гладильную доску, два биотуалета. В палате обновили линолеум, повесили красивые занавески.

На снимке: Ирина Чичба и ее дочь Рамина Пасания.

Номер: 54Выпуск: 4058Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА