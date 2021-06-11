ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ

Рядом с нами и ради нас

Теперь начало первого карантина весной 2020 года воспринимается как дурной сон: как мы все волновались, как бросились в магазин закупать продукты и товары первой необходимости, как спорили между собой – те, кто верил, что коронавирус существует, с теми, кто считал его фейком.

А в то же самое время целый ряд предприятий и в том числе сухумский магазин «Магнит» на рынке, любимый многими горожанами, готовились к работе в новых обстоятельствах.

По предписанию санитарно-эпидемиологической службы города Сухума через установленное время в помещении магазина производилась влажная уборка с антисептиками: протирали все – пол, прилавки, холодильные установки, полки. Покупатели входили в зал по одному, и в просторном магазине могли находиться одновременно всего несколько человек. Все сотрудники работали в масках и перчатках, и такие же требования предъявлялись и к покупателям.

Как рассказала управляющая магазином «Магнит» Маргарита Сардарян (она работает с момента открытия сухумского «Магнита» в 2005 году), основополагающую роль в том, что магазин достойно справился с возложенной на него задачей, сыграл фактор единства, сплоченности в коллективе. И хотя по численности магазин весьма солидный, в каждой из двух смен по 13 человек, здесь делают ставку на выдержку, ответственность, компетентность, доброжелательность и взаимопомощь.

Торговый зал «Магнита» просторный, каждая группа продуктов занимает свою зону, которые распределены уже привычно и удобно для постоянных покупателей.

А большинство покупателей «Магнита» постоянные и есть. Потому что у этого магазина немало преимуществ: во-первых, удобно расплачиваться пластиковыми картами, во-вторых, руководство магазина заранее позаботилось о дизельной установке и сюда мы устремлялись в часы отключения электричества, которые нам пришлось не раз пережить осенью и весной.

– Мы заботимся об имидже магазина, не допускаем, чтобы на полках оставался товар с сомнительным сроком годности. Продукты у нас всегда свежие. Именно это и привлекает к нам людей, многие уже знают график наших поставок и стараются прийти именно в эти дни, чтобы купить наверняка. Мы завозим небольшими партиями, ориентируемся на спрос, конечно, – уточняет Маргарита.

Работа в магазине организована четко: продавцы-консультанты держат в поле зрения весь зал (продавцы и кассиры – это женщины и молодые девушки), молодые ребята Алик и Давид Чехерия подносят товар. Только покупатель берет с полки сахар, муку, тут же на освободившееся место отправляются новые пачки.

Покупатели, у которых свои заботы, этого и не замечают, а между тем, наблюдая за жизнью магазина со стороны служебного помещения, так сказать, «из-за кулис», понимаешь всю напряженность ритма работы коллектива, в котором каждый отлично знает и выполняет поставленную перед ним задачу, и потому с каким бы настроением ни пришел покупатель в «Магнит», вместе с объемными пакетами первоклассных продуктов он непременно уносит частицу доброго настроения.

Об этом заботятся все: и продавцы-консультанты Ирма Пачулия, Аида Квициния, Елена Миняева, Лали Шония, Ольга Терехова, Рузана Карапетян, Светлана Харит-оглы, Майя Вольвичева, и кассиры Алла Джинджолия, Кристина Годжуа, Милана Аршба, Грета Терторьян и Линда Смыр, и грузчики, и представители охраны Астамур Ахба и Астамур Куркунава. Работа любого современного магазина компьютеризирована, в «Магните» ее стабильность зависит от собранности и безупречности системного оператора Аляса Гумба, отвечающего за прием товара.

В суете повседневности мы редко задумывается, из чего складывается наше настроение. А ведь доброжелательная улыбка, ободряющее слово, забота, казалось бы, постороннего человека иногда значат для нас не меньше, чем отношение близких. Ведь жизнь складывается из мелочей.

В «Магните» об этом не принято забывать. Здесь главное – профессионализм, ответственность, предупредительное отношение и искренность. Простой рецепт достойной работы. И очень важный.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 54Выпуск: 4058Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА