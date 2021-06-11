ПАМЯТЬ

БЕССМЕРТЕН ПОДВИГ НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ

ВЫЯВЛЕНЫ 12 УРОЖЕНЦЕВ АБХАЗИИ – УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, КОТОРЫМ НЕ БЫЛИ ВРУЧЕНЫ ОРДЕНА СЛАВЫ II и III СТЕПЕНИ.

В период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. было произведено до 38 млн награждений солдат и офицеров Красной Армии и Военно-морского флота. Однако многие ордена и медали в силу ряда причин, к сожалению, остались неврученными. Министерство обороны Российской Федерации при участии официального печатного органа Правительства Российской Федерации «Российская газета» и информационного телеканала «Россия 24» работает над формированием поименной базы таких наград, чтобы семьи фронтовиков могли получить информацию о подвигах и боевом пути своих родных и близких.

На сегодня база данных «Звезды Победы» содержит подтвержденные сведения о 65 843 орденах и медалях, которые не были вручены участникам войны.

В ходе работы с упомянутой базой заместитель директора нашего музея, военный историк Николай Медвенский выявил персональные данные 12 уроженцев Абхазии, которые значатся как неполучившие заслуженные боевые награды – ордена Славы II и III степеней.

В этой связи Государственный музей Боевой Славы им. В. Г. Ардзинба публикует фамилии Героев и краткие сведения о них (стиль и орфография сохранены), а также объявляет о начале поиска ближайших родственников награжденных, которые при наличии соответствующих документов имеют право получить удостоверение к награде (орденскую книжку), а в случае если ветеран жив – и саму награду.

За справками просим обращаться по телефону: +7 940 997 06 54.

1. Адлейба Ермолай Шаханович

Год рождения: 1924.

Место рождения: Очамчирский р-н, с. Отап.

Дата призыва: 01.01.1942.

Место призыва: Очамчирский РВК.

Воинское звание: красноармеец.

Воинская часть: 110-й запасной стрелковый полк 38-й запасной стрелковой дивизии; 871-й стрелковый полк 276-й стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта.

Дата подвига: 02.01.1944.

Наименование награды: Орден Славы III степени.

Приказ подразделения №:

4/н от: 16.01.1944.

Издан: 276 сд.

Дальнейшая судьба: пропал без вести 07.04.1944 г., Украинская ССР, Тарнопольская обл., Чертковский р-н.

Архив: ЦАМО.

Фонд ист. информации: 33.

Опись ист. информации: 686044.

Дело ист. информации: 3004.

2. Ачба Георгий Александрович

Год рождения: 1916.

Место рождения: Очамчирский р-н, с. Члоу.

Дата призыва: 1939.

Место призыва: Очамчирский РВК.

Воинское звание: красноармеец.

Воинская часть: 1135-й стрелковый полк 339-й стрелковой дивизии.

Дата подвига: 22.01.1944, 24.01.1944.

Наименование награды: Орден Славы III степени.

Приказ подразделения №: 129/н от: 31.01.1944.

Издан: ОПА.

Дальнейшая судьба: убит 07.08.1944.

Первичное место захоронения: Польша, Варшавское воев., пов. Козеницкий, с. Кемпа, западнее, 400 м, опушка леса, могила № 13.

Архив: ЦАМО.

Фонд ист. информации: 33.

Опись ист. информации: 686044.

Дело ист. информации: 3907.

3. Бебия Григорий Васильевич

Год рождения: 1915.

Место рождения: --- .

Дата призыва: 24.06.1941.

Место призыва: Гудаутский РВК.

Воинское звание: сержант.

Воинская часть: 897-й горнострелковый Севастопольский полк 242-й горнострелковой Таманской Краснознаменной дивизии 3-го горнострелкового корпуса 4-го Украинского фронта.

Дата подвига: 19.09.1944.

Наименование награды: Орден Славы III степени.

Приказ подразделения №: 51/н от: 22.10.1944

Издан: 242 гсд.

Архив: ЦАМО.

Фонд ист. информации: 33.

Опись ист. информации: 690155.

Дело ист. информации: 2722.

4. Бжания Джота Басиатович

Год рождения: 1923.

Место рождения: --- .

Дата призыва: 08.1942.

Место призыва: Гудаутский РВК.

Воинское звание: гвардии сержант.

Воинская часть: 357-й гвардейский истребительно-противотанковый артиллерийский полк 10-го гвардейского танкового Уральского добровольческого корпуса 4-й танковой армии.

Дата подвига: ---

Наименование награды: Орден Славы II степени.

Приказ подразделения №: 217/н от: 22.08.1944.

Издан: 4 ТА.

Архив: ЦАМО.

Картотека: Картотека награждений

Расположение документа: шкаф 10, ящик 16.

5. Габуния Тач Гважалович

Год рождения: 1913.

Место рождения: г. Очамчира.

Дата призыва: 08.1942.

Место призыва: Чугуевский РВК, Приморский край, Уссурийская обл., Чугуевский р-н.

Воинское звание: красноармеец.

Воинская часть: 2-я инженерно-саперная бригада 4-й Ударной армии 1-го Прибалтийского фронта.

Дата подвига: 14.10.1944-15.10.1944.

Наименование награды: Орден Славы III степени.

Приказ подразделения №: 716 от: 20.11.1944.

Издан: ВС 4 Уд.А 1 Прибалтийского фронта.

Архив: ЦАМО.

Фонд ист. информации: 33.

Опись ист. информации: 690155.

Дело ист. информации: 6297.

6. Гобечия Георгий Антонович

Год рождения: 1905.

Место рождения: --- .

Дата призыва: 05.1941.

Место призыва: Очамчирский РВК.

Воинское звание: красноармеец.

Воинская часть: 280-й артиллерийский полк 146-й стрелковой дивизии.

Дата подвига: 23.04.1945-25.04.1945.

Наименование награды: Орден Славы III степени.

Приказ подразделения №: 84/н от: 17.05.1945.

Издан: 146 КСД.

Архив: ЦАМО.

Фонд ист. информации: 33.

Опись ист. информации: 686196.

Дело ист. информации: 4718.

7. Гогия Роман Дзукович

Год рождения: 1906.

Место рождения: Очамчырский р-н, с. Беслахуба (Баслаху).

Дата призыва: 20.09.1941.

Место призыва: Очамчирский РВК.

Воинское звание: ефрейтор.

Воинская часть: 1154-й стрелковый полк 344-й стрелковой дивизии 51-й Армии 2-го Прибалтийского фронта.

Дата подвига: 13.12.1943, 15.03.1944, 15.09.1944.

Наименование награды: Орден Славы III степени.

Приказ подразделения №: 10/н от: 23.03.1945.

Издан: 344 сд 51 А 2 ПрибФ.

Дальнейшая судьба: убит 09.04.1945.

Первичное место захоронения: Латвийская ССР, Тукумский уезд, Ямпольская вол., д. Кваккстэс, севернее, 200 м.

Архив: ЦАМО.

Фонд ист. информации: 33.

Опись ист. информации: 686196.

Дело ист. информации: 5001.

8. Гогуа Петр Нестерович

Год рождения: 1922.

Место рождения: Очамирский р-н, с. Гуп.

Дата призыва: 25.09.1941.

Место призыва: Очамчырский РВК.

Воинское звание: красноармеец.

Воинская часть: 953-й стрелковый полк 257-й стрелковой дивизии (III); 334-й стрелковый полк 47-й стрелковой дивизии (на момент совершения подвига); 1195-й стрелковый полк 360-й стрелковой дивизии; в/ч п/п 24996, ст. Юг; Челябинский военно-пересыльный пункт, Челябинская обл., г. Челябинск; 15 ОБВ, г. Челябинск (15 ОБВ).

Дата подвига: --- .

Наименование награды: Орден Славы III степени.

Приказ подразделения №: 23/н от: 24.02.1945.

Издан: 47 сд.

Архив: ЦАМО.

Фонд ист. информации: 33.

Опись ист. информации: 686196.

Дело ист. информации: 1148.

9. Дзадзамия Борис Нестерович

Год рождения: 1923.

Место рождения: --- .

Дата призыва: 15.09.1941.

Место призыва: Сухумский РВК.

Воинское звание: сержант.

Воинская часть: 1367-й стрелковый полк 414-й стрелковой дивизии.

Дата подвига: 28.01.1944.

Наименование награды: Орден Славы III степени.

Приказ подразделения №: 24/н от: 03.07.1944.

Издан: 414 сд.

Архив: ЦАМО.

Фонд ист. информации: 33.

Опись ист. информации: 690155.

Дело ист. информации: 1801.

10. Жиба Шамиль Шарифович

Год рождения: 1918.

Место рождения: --- .

Дата призыва: 11.1939.

Место призыва: Гудаутский РВК.

Воинское звание: младший сержант.

Воинская часть: 1343-й зенитно-артиллерийский полк 24-й зенитно-артиллерийской дивизии РГК 2 гвардейской танковой армии 1-го Белорусского фронта.

Дата подвига: 26.01.1945.

Наименование награды: Орден Славы III степени.

Приказ подразделения №: 157 от: 17.02.1945.

Издан: ВС 1 Белорусского фронта.

Архив: ЦАМО.

Фонд ист. информации: 33.

Опись ист. информации: 686196.

Дело ист. информации: 6009.

11. Зухба (ев) Михаил Романович

Год рождения: 1920.

Место рождения: --- .

Дата призыва: 11.11.1938.

Место призыва: Очамчирский РВК.

Воинское звание: старшина.

Воинская часть: 1196-й стрелковый полк 359-й стрелковой дивизии.

Дата подвига: 19.07.1944.

Наименование награды: Орден Славы III степени.

Приказ подразделения №: 43/н от: 30.07.1944.

Издан: 359 сд.

Архив: ЦАМО.

Фонд ист. информации: 33.

Опись ист. информации: 690155.

Дело ист. информации: 2479.

12. Кардава Герат (Мераб? Мурат?) Котович (Кутович?)

Год рождения: 1910.

Место рождения: г. Сухум.

Дата призыва: 25.06.1941.

Место призыва: Сухумский ГВК.

Воинское звание: старший сержант.

Воинская часть: 1369-й стрелковый полк 417-й стрелковой дивизии 63-го стрелкового корпуса 51-й Армии 4-го Украинского фронта.

Дата подвига: 09.04.1944.

Наименование награды: Орден Славы III степени.

Приказ подразделения №: 12/н от: 04.05.1944.

Издан: 63 ск 51 А 4 УкрФ.

Архив: ЦАМО.

Фонд ист. информации: 33.

Опись ист. информации: 690155.

Дело ист. информации: 1316.

Государственный музей Боевой Славы им. В. Г. Ардзинба

Номер: 54Выпуск: 4058Рубрика: политикаАвтор: Государственный музей Боевой Славы им. В. Г. Ардзинба