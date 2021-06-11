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ПАМЯТЬ
БЕССМЕРТЕН ПОДВИГ НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ
ВЫЯВЛЕНЫ 12 УРОЖЕНЦЕВ АБХАЗИИ – УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, КОТОРЫМ НЕ БЫЛИ ВРУЧЕНЫ ОРДЕНА СЛАВЫ II и III СТЕПЕНИ.
В период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. было произведено до 38 млн награждений солдат и офицеров Красной Армии и Военно-морского флота. Однако многие ордена и медали в силу ряда причин, к сожалению, остались неврученными. Министерство обороны Российской Федерации при участии официального печатного органа Правительства Российской Федерации «Российская газета» и информационного телеканала «Россия 24» работает над формированием поименной базы таких наград, чтобы семьи фронтовиков могли получить информацию о подвигах и боевом пути своих родных и близких.
На сегодня база данных «Звезды Победы» содержит подтвержденные сведения о 65 843 орденах и медалях, которые не были вручены участникам войны.
В ходе работы с упомянутой базой заместитель директора нашего музея, военный историк Николай Медвенский выявил персональные данные 12 уроженцев Абхазии, которые значатся как неполучившие заслуженные боевые награды – ордена Славы II и III степеней.
В этой связи Государственный музей Боевой Славы им. В. Г. Ардзинба публикует фамилии Героев и краткие сведения о них (стиль и орфография сохранены), а также объявляет о начале поиска ближайших родственников награжденных, которые при наличии соответствующих документов имеют право получить удостоверение к награде (орденскую книжку), а в случае если ветеран жив – и саму награду.
За справками просим обращаться по телефону: +7 940 997 06 54.
1. Адлейба Ермолай Шаханович
Год рождения: 1924.
Место рождения: Очамчирский р-н, с. Отап.
Дата призыва: 01.01.1942.
Место призыва: Очамчирский РВК.
Воинское звание: красноармеец.
Воинская часть: 110-й запасной стрелковый полк 38-й запасной стрелковой дивизии; 871-й стрелковый полк 276-й стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта.
Дата подвига: 02.01.1944.
Наименование награды: Орден Славы III степени.
Приказ подразделения №:
4/н от: 16.01.1944.
Издан: 276 сд.
Дальнейшая судьба: пропал без вести 07.04.1944 г., Украинская ССР, Тарнопольская обл., Чертковский р-н.
Архив: ЦАМО.
Фонд ист. информации: 33.
Опись ист. информации: 686044.
Дело ист. информации: 3004.
2. Ачба Георгий Александрович
Год рождения: 1916.
Место рождения: Очамчирский р-н, с. Члоу.
Дата призыва: 1939.
Место призыва: Очамчирский РВК.
Воинское звание: красноармеец.
Воинская часть: 1135-й стрелковый полк 339-й стрелковой дивизии.
Дата подвига: 22.01.1944, 24.01.1944.
Наименование награды: Орден Славы III степени.
Приказ подразделения №: 129/н от: 31.01.1944.
Издан: ОПА.
Дальнейшая судьба: убит 07.08.1944.
Первичное место захоронения: Польша, Варшавское воев., пов. Козеницкий, с. Кемпа, западнее, 400 м, опушка леса, могила № 13.
Архив: ЦАМО.
Фонд ист. информации: 33.
Опись ист. информации: 686044.
Дело ист. информации: 3907.
3. Бебия Григорий Васильевич
Год рождения: 1915.
Место рождения: --- .
Дата призыва: 24.06.1941.
Место призыва: Гудаутский РВК.
Воинское звание: сержант.
Воинская часть: 897-й горнострелковый Севастопольский полк 242-й горнострелковой Таманской Краснознаменной дивизии 3-го горнострелкового корпуса 4-го Украинского фронта.
Дата подвига: 19.09.1944.
Наименование награды: Орден Славы III степени.
Приказ подразделения №: 51/н от: 22.10.1944
Издан: 242 гсд.
Архив: ЦАМО.
Фонд ист. информации: 33.
Опись ист. информации: 690155.
Дело ист. информации: 2722.
4. Бжания Джота Басиатович
Год рождения: 1923.
Место рождения: --- .
Дата призыва: 08.1942.
Место призыва: Гудаутский РВК.
Воинское звание: гвардии сержант.
Воинская часть: 357-й гвардейский истребительно-противотанковый артиллерийский полк 10-го гвардейского танкового Уральского добровольческого корпуса 4-й танковой армии.
Дата подвига: ---
Наименование награды: Орден Славы II степени.
Приказ подразделения №: 217/н от: 22.08.1944.
Издан: 4 ТА.
Архив: ЦАМО.
Картотека: Картотека награждений
Расположение документа: шкаф 10, ящик 16.
5. Габуния Тач Гважалович
Год рождения: 1913.
Место рождения: г. Очамчира.
Дата призыва: 08.1942.
Место призыва: Чугуевский РВК, Приморский край, Уссурийская обл., Чугуевский р-н.
Воинское звание: красноармеец.
Воинская часть: 2-я инженерно-саперная бригада 4-й Ударной армии 1-го Прибалтийского фронта.
Дата подвига: 14.10.1944-15.10.1944.
Наименование награды: Орден Славы III степени.
Приказ подразделения №: 716 от: 20.11.1944.
Издан: ВС 4 Уд.А 1 Прибалтийского фронта.
Архив: ЦАМО.
Фонд ист. информации: 33.
Опись ист. информации: 690155.
Дело ист. информации: 6297.
6. Гобечия Георгий Антонович
Год рождения: 1905.
Место рождения: --- .
Дата призыва: 05.1941.
Место призыва: Очамчирский РВК.
Воинское звание: красноармеец.
Воинская часть: 280-й артиллерийский полк 146-й стрелковой дивизии.
Дата подвига: 23.04.1945-25.04.1945.
Наименование награды: Орден Славы III степени.
Приказ подразделения №: 84/н от: 17.05.1945.
Издан: 146 КСД.
Архив: ЦАМО.
Фонд ист. информации: 33.
Опись ист. информации: 686196.
Дело ист. информации: 4718.
7. Гогия Роман Дзукович
Год рождения: 1906.
Место рождения: Очамчырский р-н, с. Беслахуба (Баслаху).
Дата призыва: 20.09.1941.
Место призыва: Очамчирский РВК.
Воинское звание: ефрейтор.
Воинская часть: 1154-й стрелковый полк 344-й стрелковой дивизии 51-й Армии 2-го Прибалтийского фронта.
Дата подвига: 13.12.1943, 15.03.1944, 15.09.1944.
Наименование награды: Орден Славы III степени.
Приказ подразделения №: 10/н от: 23.03.1945.
Издан: 344 сд 51 А 2 ПрибФ.
Дальнейшая судьба: убит 09.04.1945.
Первичное место захоронения: Латвийская ССР, Тукумский уезд, Ямпольская вол., д. Кваккстэс, севернее, 200 м.
Архив: ЦАМО.
Фонд ист. информации: 33.
Опись ист. информации: 686196.
Дело ист. информации: 5001.
8. Гогуа Петр Нестерович
Год рождения: 1922.
Место рождения: Очамирский р-н, с. Гуп.
Дата призыва: 25.09.1941.
Место призыва: Очамчырский РВК.
Воинское звание: красноармеец.
Воинская часть: 953-й стрелковый полк 257-й стрелковой дивизии (III); 334-й стрелковый полк 47-й стрелковой дивизии (на момент совершения подвига); 1195-й стрелковый полк 360-й стрелковой дивизии; в/ч п/п 24996, ст. Юг; Челябинский военно-пересыльный пункт, Челябинская обл., г. Челябинск; 15 ОБВ, г. Челябинск (15 ОБВ).
Дата подвига: --- .
Наименование награды: Орден Славы III степени.
Приказ подразделения №: 23/н от: 24.02.1945.
Издан: 47 сд.
Архив: ЦАМО.
Фонд ист. информации: 33.
Опись ист. информации: 686196.
Дело ист. информации: 1148.
9. Дзадзамия Борис Нестерович
Год рождения: 1923.
Место рождения: --- .
Дата призыва: 15.09.1941.
Место призыва: Сухумский РВК.
Воинское звание: сержант.
Воинская часть: 1367-й стрелковый полк 414-й стрелковой дивизии.
Дата подвига: 28.01.1944.
Наименование награды: Орден Славы III степени.
Приказ подразделения №: 24/н от: 03.07.1944.
Издан: 414 сд.
Архив: ЦАМО.
Фонд ист. информации: 33.
Опись ист. информации: 690155.
Дело ист. информации: 1801.
10. Жиба Шамиль Шарифович
Год рождения: 1918.
Место рождения: --- .
Дата призыва: 11.1939.
Место призыва: Гудаутский РВК.
Воинское звание: младший сержант.
Воинская часть: 1343-й зенитно-артиллерийский полк 24-й зенитно-артиллерийской дивизии РГК 2 гвардейской танковой армии 1-го Белорусского фронта.
Дата подвига: 26.01.1945.
Наименование награды: Орден Славы III степени.
Приказ подразделения №: 157 от: 17.02.1945.
Издан: ВС 1 Белорусского фронта.
Архив: ЦАМО.
Фонд ист. информации: 33.
Опись ист. информации: 686196.
Дело ист. информации: 6009.
11. Зухба (ев) Михаил Романович
Год рождения: 1920.
Место рождения: --- .
Дата призыва: 11.11.1938.
Место призыва: Очамчирский РВК.
Воинское звание: старшина.
Воинская часть: 1196-й стрелковый полк 359-й стрелковой дивизии.
Дата подвига: 19.07.1944.
Наименование награды: Орден Славы III степени.
Приказ подразделения №: 43/н от: 30.07.1944.
Издан: 359 сд.
Архив: ЦАМО.
Фонд ист. информации: 33.
Опись ист. информации: 690155.
Дело ист. информации: 2479.
12. Кардава Герат (Мераб? Мурат?) Котович (Кутович?)
Год рождения: 1910.
Место рождения: г. Сухум.
Дата призыва: 25.06.1941.
Место призыва: Сухумский ГВК.
Воинское звание: старший сержант.
Воинская часть: 1369-й стрелковый полк 417-й стрелковой дивизии 63-го стрелкового корпуса 51-й Армии 4-го Украинского фронта.
Дата подвига: 09.04.1944.
Наименование награды: Орден Славы III степени.
Приказ подразделения №: 12/н от: 04.05.1944.
Издан: 63 ск 51 А 4 УкрФ.
Архив: ЦАМО.
Фонд ист. информации: 33.
Опись ист. информации: 690155.
Дело ист. информации: 1316.
Государственный музей Боевой Славы им. В. Г. Ардзинба
Номер: 54
Выпуск: 4058
Рубрика: политика
Автор: Государственный музей Боевой Славы им. В. Г. Ардзинба