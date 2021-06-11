С ДНЁМ РОССИИ

После трагического распада Союза Советских Социалистических республик (СССР) в 1992 году, вновь созданное государство – Российская Федерация ежегодно отмечает свой день рождения 12 июня. Наша общественная организация впервые начала праздновать эту дату с 2004 г. Мероприятие торжественно прошло в г. Сухуме в Русском драматическом театре. В программе – официальная часть, концерт, фуршет, прогулка на катере по морю, волейбольный турнир. В дальнейшем это событие мы ежегодно отмечаем в г. Гудауте.

В результате распада СССР более 30 миллионов русских людей стали жить за границей вне России. В этих странах начали образовываться Русские диаспоры.

В Абхазии Русская диаспора была создана в 2003 году и в начале она называлась Союз соотечественников России в Абхазии, а в 2008 г., после признания Российской Федерацией Республики Абхазия, как независимого государства, мы переименовали нашу организацию в Русскую диаспору Абхазии, как во всех других странах.

Структура нашей Республиканской общественной организации «Русская диаспора Абхазии» (РООРДА) состоит из Правления (РООРДА), куда входят все руководители районных русских диаспор, а также председатели профильных комитетов, председатель фонда Русской диаспоры и председатель попечительского комитета.

Деятельность Русской диаспоры осуществляется согласно ежегодному утверждённому правлением плану из более 60 пунктов, где намечены различные мероприятия, праздники, торжества, юбилеи.

Главный офис (РООРДА) располагается в г. Гудауте. В офисе каждый может найти себе занятие по душе: функционирует библиотека, настольные игры (шахматы, шашки, нарды), бильярд, видеопроектор, медицинский консультативный центр, клубы по интересам, салон музыки, русский клуб «Родник истории Абхазии».

В перспективе мы планируем:

• Организация международного палаточного лагеря на озере Рица «Юность Закавказья».

• Организация «Фестиваля русского искусства – музыки, песни, танца, романса».

• Организация «Клуба интересных встреч», «Как молоды мы были», «И в какой стороне я не буду...».

• Организация поездок детей на родину А.П. Чехова в г. Таганрог, в Михайловский музей А.С. Пушкина, на Красную Поляну – музей Л.Н. Толстого, в село Константиново в музей С. Есенина, организация экскурсии по Золотому кольцу России.

• Организация международных спортивных соревнований по волейболу, футболу, теннису и другим видам спорта.

• Создание Детского оздоровительного центра.

К большому сожалению, фонд Русской диаспоры пустой, нет возможности осуществить наши планы и замыслы. Помощь мы долгие годы ни от кого не получаем, надеемся только на себя. Но мы благодарим за должное неоднократное внимание к нашей организации Посольство России в Абхазии и Россотрудничество.

Мы считаем, деятельность организации должна быть значительно расширена, включить в себя следующий параметры.

1. Русская диаспора должна участвовать во всех выборных кампаниях и занять достойное место как в Парламенте, в Кабинете Министров, в Общественной палате, в органах местного самоуправления, во всех структурах власти наряду с другими национальными объединениями.

2. Русская диаспора должна принимать активное участие в деловой, экономической и общественно-политической жизни республики, интегрироваться в абхазское общество.

3. Русская диаспора должна присутствовать во всех переговорных процессах, проводимых в Абхазии и России.

4. Присутствовать на всех дискуссионных площадках, принимать участие в насущных проблемах абхазского общества.

5. Мы должны помочь консолидировать абхазское общество, все национальные объединения для решения интеграционных процессов евроазиатского сотрудничества.

6. Иметь свой культурно-образовательный, просветительный центр, мини-типографию, киностудию, радиостудию, участвовать в телевизионных программах.

7. Наладить сотрудничество с Государственной думой, Советом Федерации, МИД России.

8. Наладить контакты с ведущими партиями Российской Федерации.

9. Наладить контакты с членами Евразийского союза.

В Абхазии насчитывается более 23 русских организаций с различными названиями и деятельностью. Время общин, общяков, ассоциаций, сообществ, содружеств, советов прошло. Это не актуально. Необходимо иметь единую Русскую организацию, такую как имеют абхазы, армяне, греки, поляки, евреи и другие национальности.

Правление нашей организации предлагает на предстоящей страновой конференции поставить вопрос о создании единой русской организации. Мы предлагаем наше название – Республиканская общественная организация «Русская диаспора Абхазии» (РООРДА). Просим Посольство России в Абхазии, Россотрудничество, Администрацию Республики Абхазии поддержать нашу инициативу.

В заключении хочется от всей души поздравить всех с Днём России, пожелать матушке-России стать Великой, могущественной, процветающей державой мира. Здоровья, любви, радости!

Л.М. ЗАВОДЧИКОВ, председатель правления Русской диаспоры Абхазии

Номер: 54Выпуск: 4058Рубрика: политикаАвтор: Л.М. ЗАВОДЧИКОВ, председатель правления Русской диаспоры Абхазии