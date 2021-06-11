ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Абхазия А.А.Двинянина по случаю Дня России

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с Днем России!

Несмотря на относительную молодость, сегодняшний праздник является одним из самых значимых для нашей страны дней календаря. Он олицетворяет начало нового этапа в истории России, знаменует кардинальные демократические и экономические преобразования, которые начались более тридцати лет тому назад. Эти востребованные временем перемены стали очень трудными. На обломках распавшегося СССР рождались новые государства. Россияне, жители Абхазии и других советских республик в полной мере ощутили на себе драматичные последствия этого события.

Затем Российское государство переживало период поисков себя, накопления сил, своеобразной подготовки к рывку вперед. И сегодня, хотя с тех «лихих» времен прошло не так много времени, Россия доказала, что уверенно стоит на ногах, что способна совершать достижения в экономической, технологической и социальной сферах, что готова защищать свои внешнеполитические интересы и поддерживать своих союзников. И это в сложнейших условиях охватившей весь мир пандемии нового вируса, серьезного переформатирования глобальной системы международных отношений, искусственно и надуманно введенных против России и ряда наших друзей финансово-экономических санкций. Но мы выстояли, как сделали наши отцы и деды в 1945 году, и выстоим при необходимости и впредь, если это понадобится для светлого будущего наших детей и внуков. Без преувеличения, одним из знаковых символов возрождения нашей страны стало признание независимости Абхазии и Южной Осетии в 2008 г. Этот решительный шаг показал: новая Россия является активным международным игроком, и с ее мнением придется считаться.

Дорогие друзья!

От имени руководства Российской Федерации, Посольства России в Абхазии и от себя лично поздравляю всех наших соотечественников с общенациональным праздником! Желаю нашей необъятной стране мира и процветания, а нам с вами – быть достойными ее сыновьями и дочерьми!

г.Сухум, 12 июня 2021 года

Номер: 54Выпуск: 4058Рубрика: политикаАвтор: г.Сухум, 12 июня 2021 года