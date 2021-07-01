ТРЕБУЕТСЯ ПРИНЯТИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ МЕР

Президент РА Аслан Бжания приехал в г. Очамчыру, где произошёл пожар на подстанции «Очамчыра-тяга» мощностью 32 мегаватт. На пульт управления МЧС сигнал о пожаре поступил в 7.03 ч. утра. На месте происшествия Президенту доложили о том, что пожар был оперативно ликвидирован силами двух пожарных расчётов, однако оборудование подстанции сгорело. Никто не пострадал.

Энергетики доложили Президенту о том, что сейчас им предстоит определить объем нанесенного ущерба. В результате пожара были обесточены часть города Очамчыры и пять сел района.

Глава государства провел экстренное совещание в Администрации Очамчырского района. В совещании участвовали вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, генеральный директор РУП «Черноморэнерго» Михаил Логуа, глава Очамчырского района Беслан Бигвава, его заместитель Артимон Габелая, председатель Районного собрания Адгур Квициния, руководители правоохранительных органов района.

На совещании обсуждался вопрос обеспечения населения электроэнергией. Энергетики сообщили, что по временной схеме электричество уже подается в дома жителей города Очамчыры и некоторых сёл. Прорабатывается временная схема подачи электроэнергии и в оставшиеся без света села.

Президент отметил, что случившееся ещё раз показывает проблемы, характерные для всей энергетической отрасли. Он заявил, что в энергетической отрасли сложилась чрезвычайная ситуация, требующая принятия чрезвычайных мер.

Аслан Бжания сказал, что планировал провести совещание в таком же составе в ближайшие дни и обсудить вопросы энергоснабжения, однако чрезвычайное происшествие ускорило его проведение.

Президент в очередной раз отметил, что энергетическая отрасль – одна из самых важнейших отраслей. Бжания уделяет ей особое внимание и считает, что только дисциплина и повышение ответственности могут исправить ситуацию.

«Только дисциплина и ответственность способны повлиять на собираемость оплаты за электроэнергию», – сказал он.

Глава государства указал на большие долги с многолетней историей за потребленную электроэнергию. Он поручил главе Администрации Очамчырского района повысить ответственность глав сельских администраций за собираемость средств за электроэнергию и предупредил их о персональной ответственности. На исправление ситуации Президент отвёл им один месяц.

Глава государства заявил, что 1 августа заслушает доклад о том, как выполнено его поручение и как обстоят дела с ликвидацией долгов за электроэнергию.

«Если не повысить собираемость средств за потребление электроэнергии, невозможно произвести обновление оборудования, столь необходимого для нормального функционирования подстанций», – сказал Президент.

В своем выступлении Бжания затронул и тему майнингов.

Главе государства доложили о том, как обстоят дела в районе. По словам начальника райотдела милиции Амирана Матуа, выявлены несколько новых ферм по добыче криптовалюты, которые уже обесточены.

Бжания поручил при обнаружении майнинг-ферм в тот же день демонтировать оборудование и вывезти его в специально определённые для этого места, а также устанавливать фамилии хозяев ферм.

Президент предупредил руководство РУП «Черноморэнерго» следить за тем, чтобы на подстанциях были усилены меры противопожарной безопасности, а также чтобы поддерживалось санитарное состояние внутри станций и на территориях, прилегающих к ним.

Об этом сообщает пресс-служба Президента РА

Номер: 61Выпуск: 4065Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс