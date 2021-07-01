РАСШИРЕННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ

В Кабинете Министров РА

Под председательством Премьер-министра Александра Анкваб прошло заседание Кабинета Министров. В анонсированную повестку дня было включено 16 вопросов. Однако на самом заседании два вопроса, касающихся нефтяной тематики, были сняты с повестки.

Речь идет о вопросах:

«О внесении изменений в Распоряжение Кабинета Министров Республики Абхазия от 16 мая 2014 года №23 «О предоставлении ООО «Апсны-Ойл» права на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья на территории Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов, а также в акватории Черного моря (Восточно-Абхазский участок)»;

«О внесении изменений в Распоряжение Кабинета Министров Республики Абхазия от 22 апреля 2013 года №18 «О предоставлении ООО «РН-Шельф Абхазии» права на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья на Гудаутском участке акватории Черного моря».

Как сообщил в начале заседания Премьер-министр, из Администрации Президента поступила просьба отложить рассмотрение этих вопросов.

Номер: 61Выпуск: 4065Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс