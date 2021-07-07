СТИХИЯ

Президент Аслан Бжания и мэр города Сухума Беслан Эшба совершают инспекционную поездку по улицам столицы. Они осмотрели последствия стихии в Синопе. Мэр сообщил, что в 13:00 состоится заседание оперативного штаба по ликвидации последствий урагана, обрушившегося на Сухум 4 июля.

Беслан Эшба пообещал главе государства во второй половине дня представить подробную информацию, где именно и какие повреждения произошли из-за разбушевавшейся стихии. На улице Дзидзария упала опора электропередачи. Электрики сообщили главе государства, что в течение дня подача света в этом районе будет восстановлена, так как имеются все необходимые материалы для ремонта.

Номер: 62Выпуск: 4066Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс