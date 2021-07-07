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Закон Республики Абхазия
О ратификации Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке и условиях софинансирования за счет средств Российской Федерации расходов на повышение денежного довольствия и пенсий сотрудников Службы государственной безопасности Республики Абхазия
Ратифицировать Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке и условиях софинансирования за счет средств Российской Федерации расходов на повышение денежного довольствия и пенсий сотрудников Службы государственной безопасности Республики Абхазия, подписанное в городе Москве 2 июня 2021 года.
Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 15 июня 2021 года
А.БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия
г. Сухум, 15 июня 2021 года, № 5144-c-VI
Номер: 62
Выпуск: 4066
Рубрика: политика
Автор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия