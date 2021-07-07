Закон Республики Абхазия

О ратификации Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке и условиях софинансирования за счет средств Российской Федерации расходов на повышение денежного довольствия и пенсий сотрудников Службы государственной безопасности Республики Абхазия

Ратифицировать Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке и условиях софинансирования за счет средств Российской Федерации расходов на повышение денежного довольствия и пенсий сотрудников Службы государственной безопасности Республики Абхазия, подписанное в городе Москве 2 июня 2021 года.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 15 июня 2021 года

А.БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия

г. Сухум, 15 июня 2021 года, № 5144-c-VI

Номер: 62Выпуск: 4066Рубрика: политикаАвтор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия