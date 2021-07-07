ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ

Президент Аслан Бжания присвоил руководителям МЧС почетное звание «Заслуженный спасатель Республики Абхазия».

Указом Президента за заслуги в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный спасатель Республики Абхазия» присвоено Квициния Леве Константиновичу, министру по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия.

Указом главы государства за личные заслуги в ликвидации чрезвычайных ситуаций, многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный спасатель Республики Абхазия» присвоено:

Данеляну Сурену Ашотовичу – заместителю начальника пожарно-спасательного отряда по охране г. Сухума и Сухумского района МЧС РА,

Псардия Гураму Шаликовичу – бывшему заместителю начальника Управления государственного противопожарного надзора МЧС РА.

Номер: 62Выпуск: 4066Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс