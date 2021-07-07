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ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ
Президент Аслан Бжания присвоил руководителям МЧС почетное звание «Заслуженный спасатель Республики Абхазия».
Указом Президента за заслуги в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный спасатель Республики Абхазия» присвоено Квициния Леве Константиновичу, министру по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия.
Указом главы государства за личные заслуги в ликвидации чрезвычайных ситуаций, многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный спасатель Республики Абхазия» присвоено:
Данеляну Сурену Ашотовичу – заместителю начальника пожарно-спасательного отряда по охране г. Сухума и Сухумского района МЧС РА,
Псардия Гураму Шаликовичу – бывшему заместителю начальника Управления государственного противопожарного надзора МЧС РА.
Номер: 62
Выпуск: 4066
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс