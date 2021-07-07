МНЕНИЕ

Редакция газеты провела блиц-опрос среди жителей Сухума по поводу прошедшей стихии. Более половины горожан считало, что возникшие проблемы после урагана будут решаться неделями, но уже на следующий день мнения изменились.

Но потом они убедились, что соответствующие службы способны в кратчайшие сроки наладить жизнеспособность города.

Они считают удовлетворительными меры, принятые Администрацией г.Сухума, «Черномор-энерго», СУЭС, МЧС, МО, МВД РА, всеми коммунальными службами города (водоканал, зеленое хозяйство, спецавтохозяйство и др.). Горожане отметили работу Президента РА А.Бжания в этой чрезвычайной ситуации, его внимание и оперативность в принятии решений по оказанию помощи пострадавшим от разрушений природного явления. Ждет помощи население столицы и от Кабинета Министров РА.

Опрос провел Ю.КУРАСКУА

Номер: 62Выпуск: 4066Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА