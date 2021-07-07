ГУДАУТСКИЙ ГОСПИТАЛЬ СПРАВЛЯЕТСЯ

Здоровье

Министр здравоохранения Эдуард Бутба посетил Гудаутский ковидный госпиталь.

На сегодняшний день в Гудаутском ковидном госпитале не требуется открытие дополнительных отделений, так как медучреждение пока справляется. Эдуард Бутба обсудил с руководством больницы возможность увеличения медперсонала в связи с ростом числа больных COVID-19.

«При необходимости в госпитале может быть открыто дополнительное отделение для ковидных больных и направлены дополнительные бригады медиков», – сообщил глава Минздрава. В кабинете компьютерной томографии Эдуарду Бутба сказали, что из-за технических сбоев аппарат компьютерной томографии пока не удается использовать. В ближайшие дни ожидается приезд квалифицированных специалистов, которые проведут все необходимые работы и запустят КТ.

Номер: 62Выпуск: 4066Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс