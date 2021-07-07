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ГУДАУТСКИЙ ГОСПИТАЛЬ СПРАВЛЯЕТСЯ
Здоровье
Министр здравоохранения Эдуард Бутба посетил Гудаутский ковидный госпиталь.
На сегодняшний день в Гудаутском ковидном госпитале не требуется открытие дополнительных отделений, так как медучреждение пока справляется. Эдуард Бутба обсудил с руководством больницы возможность увеличения медперсонала в связи с ростом числа больных COVID-19.
«При необходимости в госпитале может быть открыто дополнительное отделение для ковидных больных и направлены дополнительные бригады медиков», – сообщил глава Минздрава. В кабинете компьютерной томографии Эдуарду Бутба сказали, что из-за технических сбоев аппарат компьютерной томографии пока не удается использовать. В ближайшие дни ожидается приезд квалифицированных специалистов, которые проведут все необходимые работы и запустят КТ.
Номер: 62
Выпуск: 4066
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс