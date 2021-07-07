О СИТУАЦИИ НА МЕСТАХ

Президент РА Аслан Бжания провел совещание по вопросам ликвидации последствий стихийного бедствия, произошедшего 4 июля. В совещании участвовали вице-президент Бадра Гунба, Премьер-министр Александр Анкваб, министры и главы администраций городов и районов. В ходе совещания проведена предварительная оценка ущерба, нанесенного ураганным ветром и ливнем.

«Внезапно обрушившаяся стихия нанесла существенный ущерб экономике нашей страны», – сказал, открывая совещание, глава государства. Он попросил глав районов доложить о ситуации на местах.

Замглавы Администрации Гагрского района Алхас Барциц сообщил, что наиболее печальное происшествие в их районе – гибель туриста во время шторма. Он отметил, что службы района обходят пляжи и прилегающие к ним торговые точки и отели и предупреждают их владельцев и отдыхающих, чтобы люди держались подальше от воды, не купались в море. Однако несмотря на предупреждения случилась трагедия с туристом, а на следующий день чуть не утонула девушка, но ее удалось спасти сотрудникам МЧС.

Далее, говоря о повреждениях в районе, Барциц сообщил, что в Гагре стихия повредила две крыши: на одну упало дерево, а другую снесло ветром. Площадь каждой – около 145 квадратных метров. На ремонт одной крыши потребуется около 800 тысяч рублей.

Также в районе сгорело три трансформаторные подстанции.

Меньше всего в районе пострадал поселок Цандрыпш. В нескольких селах верхней зоны района ущерб был нанесен домам оползневыми сходами. Также в районе речными паводками было повреждено несколько участков дорог.

В Гагре упало шесть деревьев, и пострадала от упавшего дерева одна машина. В подвалах ряда многоквартирных домов поднялась вода. Коммунальные службы откачивают воду помпами.

Все расходы по ликвидации последствий в районе Администрация возьмет на себя, отметил Барциц. Выслушав доклад заместителя главы Администрации Гагрского района, Аслан Бжания уточнил у представителя «Абхазстроя» стоимость ремонта квадратного метра поврежденной крыши.

Стоимость замены одного квадратного метра крыши, по информации представителя «Абхазстроя» Руслана Тванба, обходится в 3,5 тысячи рублей.

Бжания подчеркнул, что при таких расценках стоимость ремонта крыш будет ниже и поручил провести ремонтные работы по ним.

Далее о ситуации в своем районе отчитался глава Гудаутского района Баграт Боджгуа. Он сообщил, что в их районе пострадало 46 домовладений. С трех домов в Гудауте сорваны крыши. Больше всего в районе пострадали села Лыхны и Ачандара.

Подача электроэнергии в районе на данный момент восстановлена частично, на поврежденных участках работают электрики.

О ситуации в Сухуме сообщил глава города Беслан Эшба. В Сухуме от стихии пострадало 47 домов.

На многих домах крыши были сорваны частично, а вот на четырех зданиях крыши снесены полностью. Всего, по подсчетам, надо будет восстановить около 13 тысяч квадратных метров крыш. В 22 домах столицы были затоплены подвалы и возник риск электрического замыкания, в связи с чем пришлось отключить подачу электроэнергии и откачивать воду.

На текущий момент расчищены все дороги в столице, ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии, начался ремонт крыш и восстанавливают троллейбусные линии, которые были повреждены в 28 местах.

Завершены восстановительные работы на троллейбусной линии в микрорайоне «Маяк», продолжаются работы по Кодорскому шоссе. Ведутся работы по восстановлению уличного освещения.

«Ситуация сложная, городских сил не хватает. Нам помогают МЧС и Минобороны», – сказал Эшба.

«На сегодня дороги практически расчищены, кроме трассы Каман – Яштхуа. Без подачи электроэнергии остаются села Дзыгута, Верхняя Эшера и Гумиста», – сообщил глава Сухумского района Алхас Читанава.

По его словам, в районе нет сел, где энергоснабжение налажено на 100 процентов.

В районе пострадали 19 домовладений, из них одна многоэтажка и 18 частных домов. В 90% повреждены крыши.

Глава Администрации Гулрыпшского района Аслан Барателия сообщил о том, что к 12 часам ночи все дороги были расчищены. Ураганом повалило 70 деревьев, 13 частным домовладениям и 4 многоэтажным домам нанесен ущерб. К ночи удалось накрыть все эти дома, чтобы избежать дополнительного ущерба от дождя.

По предварительным подсчётам, в районе пострадало более одной тысячи квадратных метров кровли.

Также Аслан Барателия отметил, что в районе на данный момент нет серьезных проблем с энергоснабжением, больше беспокойства вызывают проблемы водоснабжения. Мархяулская насосная не может работать, со вчерашнего дня воды нет, но, как обещали энергетики, на станции будет восстановлено электроснабжение, и к вечеру вода будет подана.

«Сегодня мы пожарными машинами завозили воду в одну из гостиниц, в частном секторе также просили воду. Пожарная машина работает целый день, но это – техническая вода из реки», – сказал Барателия.

Электроснабжение было восстановлено в Агудзере, Дранде и частично в селе Пшапе. Однако в ряде сел все еще есть перебои с электроэнергией.

Гендиректор РУП «Черномор-энерго» Михаил Логуа отметил, что в Гулрыпшском районе проблемы на семи фидерах, один из которых питает насосную станцию в Агудзере, а также насосную станцию, обеспечивающую водой большую часть Сухума.

«Мы попросили сосредоточиться именно на этом фидере, поскольку много людей остаётся без водоснабжения. Ремонтная бригада провела работы, но пока остается заземление. К 20:00 проинформируют о ситуации, но все повреждения в районе сегодня вряд ли мы сможем ликвидировать», – сказал Логуа.

Глава Администрации Очамчырского района Беслан Бигвава сказал, что для оценки масштабов ущерба в районе создана комиссия. На данный момент известно о повреждении 12 жилых домов в селах Атаре, Гуаде, Отапе, Кутоле, одного дома в Очамчыре. Вдоль республиканской трассы были повалены деревья, но все они были оперативно убраны силами МЧС. В Очамчырском районе 12 сел частично остаются без электроэнергии. Наибольшую обеспокоенность при отключении электроэнергии вызвала районная больница, в которой нет дизель-генератора. «Необходимо ставить в больнице дизель, чтобы в случае форс-мажорных ситуаций больница не оставалась без света», – сказал Бигвава.

Глава Администрации Ткуарчалского района Исидор Дочия сообщил, что дома в районе от стихии не пострадали. В районе упало четыре дерева, но их быстро убрали с дороги. Электроснабжение было восстановлено в течение полутора часа.

Галский район, по информации главы Администрации Константина Пилия, пострадал от стихии меньше всех. Упало несколько деревьев, дома не пострадали. Все линии электропередач, которые были сорваны, вчера оперативно восстановили.

Глава Администрации города Пицунды Руслан Хунцария доложил, что в результате шквального ветра в Пицунде повалило 15 крупных деревьев и город был блокирован и парализован. В течение часа силами МЧС, милиции и городских служб ситуацию удалось нормализовать. Деревья упали на две машины туристов. Собраны соответствующие материалы, актированы, никаких нареканий со стороны потерпевших нет. Дома в городе не пострадали.

Глава Администрации Нового Афона Темур Отырба доложил, что в городе повалило ветром порядка 50 деревьев, было перекрыто движение автотранспорта. Совместными усилиями городских служб и МЧС движение восстановлено. В электросети зафиксированы повреждения разного характера, но больше всего пострадало уличное освещение. Электроснабжение в городе восстановлено частично, основные работы еще ведутся. Повреждены также интернет-линии. Ветер частично сорвал кровли девяти частных домовладений, трех гостиничных объектов и одного торгового объекта. Пострадала трансформаторная подстанция. Подтоплены два гостиничных объекта и два объекта общественного питания. Коммунальные службы города проводят работы по ликвидации последствий стихии.

Номер: 62Выпуск: 4066Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс