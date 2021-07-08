ПОРЯДОК ПЕРЕСЕЧЕНИЯ

Граница

С 5 июля упрощен порядок пересечения абхазо-грузинской государственной границы.

Теперь у жителей Галского района есть возможность вакцинироваться не только по месту проживания, но и там, где они пожелают.

«По предписанию главного санитарного врача Абхазии Людмилы Скорик на границе установлен медицинский пункт для учета пересекающих границу. Режим облегчен, чтобы люди могли пойти, сделать вакцину, а на обратном пути обязательно зайти в медпункт, где будет проводиться учет тех, кто сделал прививки. И вот так все вместе будем бороться с этой заразой», – отметил глава Администрации Галского района Константин Пилия.

Ранее КПП «Ингур» был открыт только для работников ИнгурГЭС, а также пожилых и больных людей, нуждающихся в экстренной медицинской помощи, а жители Галского района испытывали трудности: желающие навестить своих родственников в Грузии, студенты и другие категории граждан пересечь границу не могли. Из-за ограничений участились случаи незаконного пересечения границы.

Главврач Галской ЦРБ Астамур Гамгия отметил, что для пересекающих границу введены определенные требования.

«Учитывая, что заболевание COVID-19 набирает обороты, мы решили открыть медпункт на КПП «Ингур», чтобы четко отслеживать контингент, переходящий границу, чтобы мы знали статистику, вели учет. И для тех граждан, которые хотят проходить данную границу, будут определенные требования: предоставление справки о вакцинации либо результаты ПЦР-тестов, а если человек переболел – то справки о наличии или отсутствии антител. Предоставив одну из этих справок, человек может беспрепятственно перейти границу. Даже те пациенты, которые едут на дообследование или лечение, должны будут предоставить справки», – отметил главврач. Без соответствующих справок, как и ранее, будут пропускать больных, которым требуется экстренная медицинская помощь.

Гамгия также подчеркнул, что если гражданин Республики Абхазия пересек границу и находится в Грузии более трех дней, то по возвращении он должен предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, проведенного в течение 72 часов до прибытия в страну, или справку о вакцинации.

Гамгия считает, что при соблюдении всех требований риск увеличения числа заболевших COVID-19 будет минимизирован.

Перейти государственную границу Абхазии через КПП «Ингур» можно будет с 9:00 до 19:00 ч. после медико-санитарного контроля состояния здоровья.

Номер: 63Выпуск: 4067Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс