ГЛАВНЫЙ ГОЛОС ПОБЕДЫ

Юбилей

В июле 1961 г. родился Владимир Владимирович Никонов – известный радиотележурналист, корреспондент, актер.

В 1984 г., окончив театральное отделение Московского государственного института культуры, выступал на сцене Сухумского театра юного зрителя (1984-1992 гг.). Владимир Владимирович ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., принимал участие во многих боевых операциях. С апреля 1993 г. начал работать корреспондентом Абхазского радио в г.Гудауте. С этого времени голос Владимира Никонова стал символом борьбы против грузинского агрессора, особенно для жителей блокированных регионов Абхазии и бойцов Восточного фронта.

Радиопередачи Владимира Никонова оказывали на слушателей сильное эмоциональное воздействие, и до конца войны люди слушали официальные сводки от главного диктора Абхазии. Его голос, всегда четкий и ровный, вселял надежду и уверенность в скорую Победу. Грузинские оккупанты считали его своим главным врагом и назначали вознаграждение за его жизнь.

После войны Никонов Владимир Владимирович до 2007 г. был диктором, корреспондентом, редактором, автором и ведущим телепрограмм на АГТРК. С 2007 г. работал корреспондентом телеканала «Абаза». С 2010 г. работает главным библиотекарем в отделе книжной палаты Национальной библиотеки Республики Абхазии им.И.Г. Папаскир.

В 2003 г. Никонов Владимир Владимирович награжден орденом «Ахьдз-Апша» III степени.

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Мне не раз приходилось встречаться на разных мероприятиях с Владимиром Никоновым.

Меня всегда удивляли его спокойствие, уравновешенность и логические рассуждения.

С Володей интересно беседовать. Чувствуется, что он человек с простой философией, которая построена на обыкновенных, жизненно принятых правилах.

Эта простота, человечность и притягивает всех к Володе Никонову. Его особый голос (это, конечно, природный дар) также вносит положительную ноту в общую характеристику образа Владимира Никонова.

Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. его радиосводки из Гудауты, без сомнения, убеждали слушателей, что Победа будет за нами.

Как-то мы с ним шли в районе Красного моста. Один пожилой гражданин, услышав наш разговор, обратился к Володе: «Вы не Никонов?» Получив утвердительный ответ, он стал плакать и сказал, что его голос был самым желанным и спасительным во время оккупации Сухума. Он не отпустил нас, пока не угостил нас у себя дома.

Дорогой Володя! Тебя уважают и любят наши граждане за твой профессионализм, человеческую чистоту и твой голос Победы.

Поздравляем тебя со славной юбилейной датой, которая уже не требует оглядки назад, так как жизнь твоя плодотворна и полноценна. Только вперед! А возникающие заботы пусть будут только в радость.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 65Выпуск: 4069Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА