БОРИС АДЛЕЙБА – СОВЕТСКИЙ И АБХАЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ

Память

Сегодня исполнилось бы 90 лет со дня рождения выдающегося политического деятеля Абхазии Бориса Викторовича Адлейба.

Вспоминая о Борисе Викторовиче Адлейба, мы должны говорить о нем не только как о человеке, но и как о политике, чья история актуальна для сегодняшнего дня. Для меня Борис Викторович навсегда останется в памяти как человек, олицетворявший в себе лучшие черты советского партийного работника и глубоко национального абхазского политика.

Сейчас на постсоветском пространстве принято относиться к советскому периоду истории своих стран в черно-белых красках. Либо – полное и безоговорочное принятие всего и вся, апологетика всех черт и проявлений этого периода. Либо – такое же огульное и безоговорочное очернение. Зачастую фактически отсутствует взвешенный подход, который предполагает наличие в советском периоде как позитивных, так и негативных сторон.

Если мы применим объективный подход к новейшей истории нашей страны, то совершенно очевидно, что именно абхазские большевики стоят у истоков современной абхазской государственности. Героическая попытка Абхазского народного совета возродить ее в 1918 году окончилась неудачой. И лишь в 1921 году абхазские большевики во главе с Ефремом Эшба и Нестором Лакоба сумели создать современное Абхазское государство, правопреемником и продолжателем которого является нынешняя Республика Абхазия.

Вспомним в этой связи слова классика нашей литературы Дмитрия Гулиа: «Октябрь нас спас!»

Однако были в советский период и мрачные моменты для нашей республики. Это и лишение Абхазии в 1931 г. статуса союзной республики, и сталинские репрессии, и переселенческая политика руководства советской Грузии, когда даже в годы Великой Отечественной войны, в то время, когда вся страна напрягалась в борьбе с фашизмом, на переселенческую политику отпускались огромные средства.

Однако в целом советский период в истории Абхазии был периодом национально-государственного и культурного строительства. И все это благодаря тем партийно-государственным деятелям, которые умели совмещать служение советскому государству со служением абхазскому национальному делу.

Как известно, Борис Викторович Адлейба стал первым секретарем Абхазского обкома партии в апреле 1978 года. Его назначению предшествовали события конца 1977– начала 1978 годов, когда 130 представителей абхазской интеллигенции направили письмо в ЦК КПСС, в котором говорилось об антиабхазских проявлениях в политике ЦК КП Грузии, а также ставился вопрос о возможности выхода Абхазской АССР из состава Грузинской ССР и вхождения ее в РСФСР. Совершенно очевидно, что Борис Адлейба сразу же оказался в сложнейшем как политическом, так и человеческом положении.

Он не мог не разрываться между своими национальными чувствами, с одной стороны, и политическим давлением и карьерными интересами с другой.

Однако, заняв свою должность, Борис Адлейба тут же начал проводить национально ориентированную политику.

Адлейба был в числе тех, кто, говоря современным языком, лоббировал принятие совместного постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС «О мерах по дальнейшему развитию экономики и культуры Абхазской АССР», в котором ЦК КП Грузии и Совету Министров Грузинской СССР рекомендовалось расширить круг вопросов хозяйственной и культурной жизни, которые были бы подведомственны властям автономной республики. Кроме того, рекомендовалось переориентировать ведомственную подчиненность некоторых организаций и учреждений. Если переводить это с политико-бюрократического языка на общедоступный, то получалось, что тбилисским властям вменялось в обязанности пересмотреть свою позицию по отношению как к Абхазии в целом, так и к абхазскому народу. А властям самой республики давались некоторые возможности на проведение своей политики в национальной и культурной области.

Так, один из пунктов того постановления гласил, что «Государственному комитету Совета Министров СССР по телевидению и радиовещанию, Министерству промышленности средств связи и Министерству связи СССР поручено обеспечить организацию телевизионных передач в Абхазской АССР, для чего: в 3-месячный срок выделить одну передвижную телевизионную станцию и другое необходимое оборудование и аппаратуру для ведения телепередач в республике по временной схеме, в 1978 году выделить оборудование и аппаратуру для стационарной телевизионной станции».

И уже 6 ноября 1978 года начало работу Абхазское телевидение.

Другим достижением Бориса Викторовича Адлейба как государственного деятеля стало создание Абхазского государственного университета (АГУ). В 1979 году по инициативе и активном участии Адлейба Сухумский педагогический институт имени А.М.Горького был преобразован в АГУ. Первым ректором этого университета становится выдающийся абхазский ученый Зураб Анчабадзе. По его инициативе была создана кафедра истории Абхазии в университете.

Под руководством Бориса Викторовича было принято множество других важных решений, связанных с культурным и хозяйственным развитием всех районов Абхазии.

В числе несомненных заслуг Бориса Адлейба – торпедирование планов строительства в Абхазии АЭС в Гальском районе. С учетом сейсмической активности и ограниченности самой территории нашей республики реализация такого проекта могла бы принести огромный ущерб не только Абхазии, но и России, Грузии и всему Черноморскому региону в целом.

Говоря о политической позиции Бориса Адлейба в период перестройки, следует отметить, что он первым из партийных и советских функционеров встал на сторону абхазского национально-освободительного движения. Он не только не препятствовал созданию Народного форума «Аидгылара», но и поддержал идею его создания.

Именно Борис Адлейба активно поддержал назначение Владислава Ардзинба на пост директора Абхазского НИИ. Борис Викторович Адлейба также поддержал и выдвижение Владислава Ардзинба в народные депутаты СССР. Таким образом, Борис Адлейба не только вернул молодого ученого в республику, но и фактически выдвинул его на высокий политический уровень.

Борис Викторович Адлейба был, безусловно, сторонником сохранения Советского Союза как единого государства. Однако он считал необходимостью глубокое преобразование и реформирование советской федерации. В первую очередь восстановление статуса Абхазии как союзной республики. Именно в этом качестве он подписал известное Лыхненское обращение 1989 года.

Память о выдающемся политическом деятеле Абхазии Борисе Викторовиче Адлейба навеки останется примером добросовестного служения своему народу. Его имя вписано в историю Абхазии наряду с самыми яркими представителями нации.

С.М.ШАМБА, доктор исторических наук

15.07.2021 г.

Номер: 65Выпуск: 4069Рубрика: политикаАвтор: С.М.ШАМБА, доктор исторических наук