ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Известному журналисту Абхазии, кавалеру ордена «Ахьдз-Апша» 3-й степени Владимиру Никонову – 60 лет

Когда грузинские фашисты напали на Абхазию, чтобы уничтожить наш этнос, из России приехали добровольцы для защиты Апсны. Многие из них сложили свои головы за освобождение Абхазии от оккупантов. Особо отличившиеся стали Героями Абхазии.

К числу тех легендарных воинов можно отнести Владимира Никонова, принявшего участие в этой страшной войне. Одни воевали с оружием в руках, а другие писали и передавали по радио на весь мир, как враги уничтожали абхазов, армян, русских, греков и других. Все ужасы, творимые грузинскими оккупантами, надо было донести до мирового сообщества. В этом деле блестяще проявил себя Владимир Никонов. Его хроникальные передачи по радио, воодушевляли как мирных граждан, так и наших бойцов в окопах.

Половина Очамчырский района была оккупирована. Остальные сёла, а также город Ткуарчал были в страшной блокаде. Штаб Восточного фронта находился в селе Члоу. Со дня начала войны грузинские фашисты отключили от этих населенных пунктов электроэнергию. Члоуские ребята, которые разбирались в электричестве, поставили генератор и подали свет в штаб фронта. На улице весел радиоприемник. Мы, члены штаба и сельчане слушали Абхазское радио. Так слушали голос Левитана во время Великой Отечественной войны 1941– 1945 гг. Владимир Никонов рассказывал о боях на Гумистинском фронте, воодушевлял успехами наших бойцов. Рассказывал, с кем встречался наш Главнокомандующий Владислав Ардзинба. Записывал его выступления, высказывания и передавал по радио. Появление голоса Владислава в эфире в блокадном Очамчырском районе все ждали. Слушая слова Владислава, женщины плакали от радости. Все эти информации мы получали благодаря Владимиру Никонову.

Сам Владимир Никонов родом из Калуги, окончил Щукинское Театральное училище, затем Московский институт культуры, после окончания которого по распределению приехал в Сухум. Работал актёром Русского драматического театра. Стал абхазским зятем, свою судьбу соединил с Алания Ритой – певицей Абхазской государственной капеллы. Их дочь, Никонова Анастасия, тоже известная журналистка, выпускница Абхазского государственного университета, факультет журналистики. Работает на телевидении «Абаза». В совершенстве говорит на языке своей матери.

Владимиру пожелаем крепкого здоровья, абхазского долголетия, творческих успехов и большого семейного счастья.

Друг Владимира – Аполлон ДУМАА, председатель Совета старейшин Абхазии

Номер: 68-69Выпуск: 4072-4073Рубрика: обществоАвтор: Аполлон ДУМАА, председатель Совета старейшин Абхазии