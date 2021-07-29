ЗАВЕТНЫЙ БЕРЕГ АПСНЫ

ДАТА

27 июля 1965 г. в Ткуарчале родилась Саида Бадровна Делба.

В 1982 г. поступила на филологический факультет Абхазского государственного университета. В 1985 г. перевелась в Московский государственный университет им. М.Ломоносова на факультет журналистики. В 1987 г. возвратилась в Абхазию и продолжила учебу в своем родном университете, который окончила в 1989 г.

Работала в школе, была редактором газеты «Аублаа», выходившей в Гудауте.

Участвовала в Отечественной войне народа Абхазии. Погибла 30 ноября 1992 г. Посмертно награждена орденом Леона. Лауреат Государственной премии им. Д. И. Гулиа. В 1996 году в Сухуме вышла книга ее стихов «Клянусь тобой, земля родная».

Стихотворение Саиды Делба «С тревогой ухожу» – одно из самых известных произведений, посвящённых грузино-абхазской войне 1992-1993 гг.:

И горы в черном трауре,

Ушла я в мир иной,

Печалится, прощается

Абхазия со мной.

А я всё горе выпила

До капельки, до дна.

Такая доля выпала,

Хотя и рождена

Была я не для гибели,

Для счастья, для любви.

Но всё враги похитили,

Земля моя в крови.

А мой корабль жизненный

Покинул свой причал.

Уходит в море, изгнанный,

Несёт мою печаль.

Апсны моя, Апсны моя,

Заветный берег мой,

С великою кручиною

Прощаюсь я с тобой.

И жаль, что не увижу я

Больших сердец добра.

И жаль, что не услышу я

Победного «ура!».

И жалко, что победе я

В глаза не погляжу.

Прощайте!

Песня спетая,

С тревогой ухожу...

Номер: 68-69Выпуск: 4072-4073Рубрика: обществоАвтор: Из книги профессора Т.АЧУГБА, «История Абхазии в датах»