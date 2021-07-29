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ЗАВЕТНЫЙ БЕРЕГ АПСНЫ
ДАТА
27 июля 1965 г. в Ткуарчале родилась Саида Бадровна Делба.
В 1982 г. поступила на филологический факультет Абхазского государственного университета. В 1985 г. перевелась в Московский государственный университет им. М.Ломоносова на факультет журналистики. В 1987 г. возвратилась в Абхазию и продолжила учебу в своем родном университете, который окончила в 1989 г.
Работала в школе, была редактором газеты «Аублаа», выходившей в Гудауте.
Участвовала в Отечественной войне народа Абхазии. Погибла 30 ноября 1992 г. Посмертно награждена орденом Леона. Лауреат Государственной премии им. Д. И. Гулиа. В 1996 году в Сухуме вышла книга ее стихов «Клянусь тобой, земля родная».
Стихотворение Саиды Делба «С тревогой ухожу» – одно из самых известных произведений, посвящённых грузино-абхазской войне 1992-1993 гг.:
И горы в черном трауре,
Ушла я в мир иной,
Печалится, прощается
Абхазия со мной.
А я всё горе выпила
До капельки, до дна.
Такая доля выпала,
Хотя и рождена
Была я не для гибели,
Для счастья, для любви.
Но всё враги похитили,
Земля моя в крови.
А мой корабль жизненный
Покинул свой причал.
Уходит в море, изгнанный,
Несёт мою печаль.
Апсны моя, Апсны моя,
Заветный берег мой,
С великою кручиною
Прощаюсь я с тобой.
И жаль, что не увижу я
Больших сердец добра.
И жаль, что не услышу я
Победного «ура!».
И жалко, что победе я
В глаза не погляжу.
Прощайте!
Песня спетая,
С тревогой ухожу...
Номер: 68-69
Выпуск: 4072-4073
Рубрика: общество
Автор: Из книги профессора Т.АЧУГБА, «История Абхазии в датах»