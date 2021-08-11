ОБЪЯВЛЕНИЕ

Академия наук Абхазии объявляет очередной прием в аспирантуру на 2021–2022 учебный год по специальностям:

1. «Фольклористика» (10.01.09) – 1 место;

2. «Отечественная история. История Абхазии» (07.00.01.) – 1 место;

3. «Этнология» (07.00.07) – 1 место;

4. «Абхазская литература» (10.01.01.) – 1 место;

5. «Абхазский язык» (10.02.01.) – 1 место;

6. «Археология» (07.00.06.) – 1 место;

7. «Экономика и управление народным хозяйством» (08.00.05) – 1 место;

8. «Административное право; финансовое право; информационное право» (12.00.14) – 1 место;

9. «Иммунология» (03.03.03.) – 1 место;

10. «Патологическая физиология» (14.03.03.) – 1 место.

Заявление о приеме в аспирантуру подается на имя президента Академии наук Абхазии. К заявлению прилагаются следующие документы:

– заверенная копия диплома об окончании высшего учебного заведения и приложение к нему;

– анкета;

– выписка из протокола заседания Ученого совета вуза в отношении молодых специалистов, рекомендованных в аспирантуру непосредственно по его окончании;

– реферат по избранной специальности с отзывом предполагаемого научного руководителя (до 1 печатного листа);

– список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научно-исследовательской работе;

– медицинская справка (форма № 286);

– 4 фотографии 3х4.

Прием вступительных экзаменов с 16 ноября по 10 декабря 2021 г.

Зачисление поступающих в аспирантуру с 1 января 2022 г.

Паспорт и оригинал диплома об окончании высшего учебного заведения предъявляются лично.

Прием документов производится в Отделе аспирантуры и подготовки кадров АНА с 1 сентября по 4 октября 2021 года по адресу: ул. ак. Марра, 9; тел. 771–23–45; 226–66–33.

Отдел аспирантуры и подготовки кадров АНА

Номер: 71-72Выпуск: 4075-4076Рубрика: обществоАвтор: Отдел аспирантуры и подготовки кадров АНА