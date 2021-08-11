Наука

ЛЮБИТЬ АРХЕОЛОГИЮ

(Международная конференция в честь учёного Олега Бгажба)

В Абхазском институте гуманитарных исследований имени Д.Гулиа чествовали Олега Хухутовича Бгажба. Ему 1 августа исполнилось 80 лет. Юбиляру была посвящена двухдневная (10-11 августа) международная научная конференция. Тема конференции – «Северо-западный Кавказ и Причерноморье в древности и средневековье». Тема, которой занимается сам ученый-юбиляр, – заведующий отделом истории АбИГИ, известный археолог, кавказовед, доктор исторических наук, профессор АГУ, академик АНА, заслуженный деятель науки, автор книг, монографий, научных работ.

В конференции приняли участие не все зарубежные ученые из-за пандемии, но из числа не сумевших приехать восемь человек поздравляли юбиляра и читали свои доклады по онлайн-системе. Такая форма общения в научной среде не новость, в том числе для АбИГИ. Время вносит свои коррективы в нашу жизнь – увы, не совсем легкую сегодня. И тем не менее на конференцию собралось немало коллег Олега Бгажба из Абхазии и из-за её пределов.

Конференцию открыл директор АбИГИ, кандидат филологических наук, доцент Арда Ашуба. Помимо научных достижений юбиляра (о них подробно рассказано в газете «Республика Абхазия», №70 за 4-5 августа с.г., учеными Г.Сангулия и О.Маан), А.Ашуба особо остановился на человеческих качествах Олега Хухутовича, и они, наверное, не менее значимы, чем его научные достижения. Вот два отрывка из выступления директора института:

– Какие бы проблемы ни становились объектом внимания академика Олега Хухутовича Бгажба, он подходит к их решению принципиально, отстаивая свои научные взгляды, не терпит недобросовестности в науке и нарушений этических норм. Как научного руководителя и консультанта его отличают исключительная порядочность и доброжелательность, готовность оказать всяческую поддержку. Он никогда не навязывает своего мнения, предоставляя ученикам полную творческую самостоятельность… Благодаря во многом его и научной, и наставнической работе в Абхазии сегодня существует научная школа археологов и историков. Восхищают его интеллигентность и огромная эрудиция, деликатность, умение вести дискуссию и отстаивать свое мнение при максимальной корректности и уважительности по отношению к противоположной позиции. Простота, непосредственность в общении и личное обаяние – черты, отмечаемые коллегами и учениками Бгажба, – это черты лидера. Лидера, стремящегося не подавлять, а, наоборот, приблизить к своему уровню, вовлечь в решение общих задач, заразить научной идеей и добиться её воплощения в жизнь.

И второй отрывок:

– Труды Олега Хухутовича Бгажба задают не только высокую научную планку, но и дают понимание перспектив развития исторической науки. Эти качества, выращенные семейной традицией и закаленные на личном жизненном пути, составляют ядро его личности, такое же прочное, как открытая им когда-то дамасская сталь. Энергия, воля, железная дисциплина, невероятная работоспособность сочетаются в Олеге Хухутовиче как в истинном сухумчанине с неизменным чувством юмора и жизнелюбием.

Советник Президента по вопросам науки и культуры Нугзар Логуа поздравил юбиляра от себя лично и зачитал текст поздравительного адреса от Аслана Георгиевича Бжания, в котором есть такие слова: «Благодаря проведенным Вами археологическим исследованиям, Вашим многочисленным трудам, научным статьям стало многое известно о жизни наших предков в древние времена. Основными направлениями Ваших научных исследований были археология, история ремесла Абхазии и Кавказа в целом. Вы научно обосновали, что территория Абхазии являлась одним из древних очагов металлургии – железа. Ваша научная деятельность отличается комплексным подходом. В Ваших трудах археология, история, металлография, этнология, фольклор и лингвистика дополняют друг друга».

Юбиляра поздравили Спикер Парламента РА, ученый и коллега, доктор наук Валерий Кварчия, директор Института ботаники АНА Эдуард Губаз, президент АНА Зураб Джапуа, декан исторического факультета АГУ Алик Габелия, директор музея Боевой славы Мзия Бейя, кандидат исторических наук, зам. директора Института востоковедения РАН, научный сотрудник отдела бронзового века Института археологии РАН Александр Скаков (позже выступит с докладом о проводимых им и группой абхазских и российских ученых исследованиях городища Гюэнос в Очамчыре), доктор исторических наук, главный научный сотрудник отдела материальной культуры и древнего искусства Государственного музея Востока Владимир Эрлих (он также выступит затем с докладом о могильнике «Севастопольский» – новом постдольменном памятнике в предгорьях Северо-Западного Кавказа).

По заранее заявленной программе прозвучало много докладов ученых, помимо тех, что назвала выше: Аслана Авидзба – доктора наук, профессора, зам. директора АбИГИ, Гарика Сангулия – старшего научного сотрудника отдела археологии АбИГИ, Валентина Нюшкова – кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника отдела истории АбИГИ, Галины Требеловой – научной сотрудницы отдела классической археологии Института археологии РАН (о Маркульском городище, в котором в этом году совместная абхазо-российская экспедиция обнаружила склад пифосов высотой до 1,5 метра, а под ним – погребение с остатками скелетов, наконечников, топоров и т.д.), Андрея Кизилова – кандидата педагогических наук, старшего научного сотрудника лаборатории этно-социальных исследований ФИЦ «Субтропический исследовательский центр РАН», архимандрита Дорофея (Дбар) – доктора богословия, старшего научного сотрудника отдела истории АбИГИ, Сурама Сакания – старшего научного сотрудника отдела искусства АбИГИ, Инала Джопуа – преподавателя кафедры истории, археологии, этнологии АГУ и многих других. Немало из этих докладов посвящалось раскопкам и трудам юбиляра. И подкупало то, с какой любовью, благодарностью, уважением и приветствовавшие, и выступавшие с докладами говорили об Олеге Бгажба. Он – одна из величин среди археологов Абхазии. Недаром Бгажба был и другом, и соратником другого великого нашего ученого – Юрия Воронова.

Олег Хухутович искренне благодарил всех за организацию конференции и за участие в ней ученых в столь тяжёлое ныне время. «Но любовь к науке, археологии и проблемы в ней заставили нас быть вместе», – сказал он.

Заира ЦВИЖБА

Номер: 71-72Выпуск: 4075-4076Рубрика: обществоАвтор: Заира ЦВИЖБА