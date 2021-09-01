КТО МЕНЯ ПОДДЕРЖИТ?

Нам пишут

Когда-то, еще в советское время, появилась песня: «О, море в Гаграх! О, пальмы в Гаграх! В воздухе магнолий аромат...» Казалось бы, незатейливая мелодия и довольно примитивный текст, но песня сразу же стала очень популярной, потому что она подсказала тем, кто собирался в отпуск, куда нужно ехать. Только в Абхазию, в Гагры!

И хлынул к нам поток приезжих! За сезон отдыхали и поправляли здоровье до полумиллиона человек по профсоюзным путевкам и так называемые «дикари». И они не были разочарованы. Синее небо, бирюзовое море, яркое солнце, роскошные пальмы. С мая по сентябрь купальный сезон. 220 солнечных дней в году.

Я тогда работала в Гагре. Однажды мне довелось познакомиться с женщиной, приехавшей к нам именно благодаря песне. И она была удивлена узнав, что край этот не всегда был сам по себе благословенный, что здесь когда-то были непроходимые болота, свирепствовали цинга, лихорадка. Она попросила меня рассказать, когда этот край стал цветущим раем.

Я – историк по образованию, и меня с давних времен, можно сказать, с детства, интересовала история моей Абхазии. Я собирала по крупицам многие сведения, записывала их, обобщала, уточняла, сравнивала. И теперь с уверенностью могла рассказать своей новой знакомой, что идея курорта в этих местах зародилась давно, еще в XIX веке во время русско-турецких войн и реализовывалась не без сложностей.

Лишь в начале XX века родственнику царя Александру Ольденбургскому удалось выхлопотать средства на создание здесь «Русской Ниццы», чтобы сократить утечку из страны золота, которое транжирилось русскими богачами на зарубежных курортах. Были устроены телеграф, телефон, электрическое освещение, водопровод. Был заложен Приморский парк со стройными кипарисами, финиковыми и веерными пальмами, магнолиями, с лимонными и апельсиновыми деревьями – из Палестины, Китая, Бразилии, с Канарских островов. Завезли даже заморских обезьян и попугаев. Была проложена дорога в горы к «Альпийской Гагре». Построена водолечебница, роскошные особняки и виллы и даже дворец на берегу моря. Но тогда далеко не все восхищались делами Ольденбургского. Революционно настроенные газеты вовсю его критиковали, называли транжиром и даже казнокрадом. И что затея эта убыточная для страны и никому не нужная. Кто был прав – показало время. Мы до сих пор восхищаемся, например, гостиницей ажурной архитектуры, которую тогда доставили из Норвегии, и рестораном из Вены. Этот комплекс, называемый «Гагрипш», существует до сих пор.

Так что красотой и обустроенностью Черноморского побережья Кавказа мы во многом обязаны своим предкам. Но немало было сделано и построено здесь в советское время. Установление советской власти в Абхазии ровно сто лет назад – в марте 1921 года, открыло новую страницу в истории страны. Началось осушение болот, позволившее ликвидировать малярию. Здесь выросли промышленные предприятия, учебные заведения и, конечно же, корпуса курортной зоны. Обо всем я поведала новой знакомой.

Вспомнила этот эпизод не случайно. Не так давно ко мне подошла наша отдыхающая, а я уже много лет являюсь директором пансионата «Сосновая роща» в Пицунде, с просьбой организовать для прибывших на отдых лекции об истории Абхазии, ее традициях, культуре, религии. Сказала, что многие россияне хотят это узнать, а не только лежать на пляже, загорать и купаться. Не все, мол, можно узнать из равнодушного интернета и рекламных буклетов. И даже экскурсоводы, ограниченные по времени и по определенной теме, не могут удовлетворить запросы любопытных туристов. Хотелось бы услышать местных писателей, поэтов, краеведов – людей, влюбленных в этот благодатный край, которым можно задать вопросы и получить исчерпывающие ответы.

Я смогла организовать одну встречу. Скажу честно, не ожидала, что лекция сможет вызвать такой интерес! И подумала я, а почему бы не проводить подобные встречи во всех наших пансионатах, санаториях и домах отдыха во время всего курортного сезона? Может, есть у нас лекторы, которые давно хотят поделиться своими знаниями с приезжими и только ждут, когда их позовут? Может, через газету можно их позвать? А за их выступления – платить. Вот такое у меня предложение. Может, кто-то из моих коллег меня поддержит?

Людмила ЛОЛУА, директор пансионата «Сосновая роща», член Общественной палаты РА

Номер: 76Выпуск: 4080Рубрика: обществоАвтор: Людмила ЛОЛУА, директор пансионата «Сосновая роща», член Общественной палаты РА