ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Президент РА Аслан Бжания поздравил главу КЧР Рашида Темрезова и весь многонациональный народ Карачаево-Черкесии с Днем Республики и Днем г. Черкесска.

«Сегодня КЧР – комфортный и привлекательный регион. Под Вашим руководством достигнута социально-экономическая стабильность, развивается бизнес, туристическая отрасль.

Рашид Бориспиевич, Абхазия чтит память воинов-добровольцев из Карачаево-Черкесии, вставших на защиту Апсны в самый непростой период становления нашего независимого государства. Мы открыты для развития и укрепления братских, дружественных отношений», – отмечается в поздравлении.

Аслан Бжания пожелал всем жителям Карачаево-Черкесии крепкого здоровья, мира, добра и процветания.

Номер: 78Выпуск: 4082Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс