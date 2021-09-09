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09.09.2021
Номер: 78
Выпуск: 4082
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Президент РА Аслан Бжания поздравил главу КЧР Рашида Темрезова и весь многонациональный народ Карачаево-Черкесии с Днем Республики и Днем г. Черкесска.
«Сегодня КЧР – комфортный и привлекательный регион. Под Вашим руководством достигнута социально-экономическая стабильность, развивается бизнес, туристическая отрасль.
Рашид Бориспиевич, Абхазия чтит память воинов-добровольцев из Карачаево-Черкесии, вставших на защиту Апсны в самый непростой период становления нашего независимого государства. Мы открыты для развития и укрепления братских, дружественных отношений», – отмечается в поздравлении.
Аслан Бжания пожелал всем жителям Карачаево-Черкесии крепкого здоровья, мира, добра и процветания.
Номер: 78
Выпуск: 4082
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс