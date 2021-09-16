ПОВЕЛИТЕЛЬ ПРАВИЛЬНЫХ, ЗАКОННЫХ ЦИФР

Заира Гаджовна Гурцкая – человек, хорошо разбирающийся в цифрах и во всех тонкостях бухгалтерского учета. По итогам различных проверок входила в десятку лучших бухгалтеров г.Сухума.

Повышенная ответственность и беспокойство в своей работе делали З.Гурцкая работоспособной двадцать четыре часа в сутки. Уже второй год наш друг и помощник на заслуженном отдыхе.

Ее девиз всегда был: «Финансовая дисциплина – залог авторитета организации».

Номер: 80-81Выпуск: 4084-4085Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.