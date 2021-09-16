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16.09.2021
Номер: 80-81
Выпуск: 4084-4085
Рубрика: общество
Автор: Соб. инф.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ПРАВИЛЬНЫХ, ЗАКОННЫХ ЦИФР
Заира Гаджовна Гурцкая – человек, хорошо разбирающийся в цифрах и во всех тонкостях бухгалтерского учета. По итогам различных проверок входила в десятку лучших бухгалтеров г.Сухума.
Повышенная ответственность и беспокойство в своей работе делали З.Гурцкая работоспособной двадцать четыре часа в сутки. Уже второй год наш друг и помощник на заслуженном отдыхе.
Ее девиз всегда был: «Финансовая дисциплина – залог авторитета организации».
Номер: 80-81
Выпуск: 4084-4085
Рубрика: общество
Автор: Соб. инф.