ГАЗЕТА – НАША СУДЬБА

30 лет. Ещё немного, и будет столько, сколько было Иисусу Христу перед распятием. Мы в определенной степени – не до такой, как Иисус, – мудрые и настрадавшиеся, любящие и сострадающие и одновременно молодые и доверчивые. Таков наш коллектив, такова наша газета.

На нашем тернистом пути было всякое. Лично мне памятны рождение газеты «Республика Абхазия» взамен «Советской Абхазии», закрывшейся вослед Компартии Советского Союза. Приход в редакцию тогда еще единого коллектива этой очень популярной и солидной «Советской Абхазии» Владислава Григорьевича Ардзинба, предложившего издавать новую газету. И выход первых её номеров, когда основную нагрузку на себя взяли вместе с новым редактором Виталием Зиевичем Чамагуа (первый абхазец, который возглавил республиканскую прессу на русском языке) все те, кто разделял интересы абхазов и Абхазии, когда грузинки из нашего общего издательства спрашивали: «А что, страна Республика Абхазия есть?», а я им отвечала: «Будет!» Были тогда и многочасовые и многодневные заседания Верховного Совета Абхазии с первым его тогда золотым составом депутатов, на которые мы ходили и нервничали, так как натиск грузинской группы и противостояние ей наших были очень тяжелыми, напряженными.

Были шествия звиадистов по сухумским улицам и митинг на площади под окнами нашей редакции – уже газеты «Республика Абхазия», располагавшейся, по воле В.Ардзинба, в корпусе нынешнего Кабинета Министров, а в крыле рядом находился сам Владислав Григорьевич, который ненароком иногда заглядывал к нам и всегда опекал.

И была война, и был тот ужас в 413 дней. Газета выходила в Гудауте с материалами о боевых операциях (успешных и провальных), о политических переговорах, о бойцах и добровольцах, о людских потерях и, наконец, о победном дне войны.

Возвратились в Сухум и возрождались из пепла – редакция разграблена, типография сожжена. По крупицам собирали базу, чтобы начать выпускать газету, притом без зарплаты (впрочем, как и в Гудауте, как и все граждане в ту пору), порой голодные и холодные.

Но держались. Жизнь налаживалась. Мы умудрялись вести подписку, разносить газету и писать… о политике и людях, о прошедшей войне и её героях, о налаживании жизни в стране.

Наконец, мы и обустроились. Перешли в корпус на улице Званба, 9, приобрели какие-то печатные станки, в кабинетах сделали нам позже частичный ремонт. Хотя газета, в отличие от «Советской Абхазии», была и остается малого формата и тиража, не цветная, не доставляется в города и села всем желающим её читать, без автомашины. А в самом коллективе кто-то уходил из жизни, кто-то приходил новый. И не все новые задерживались, так как им недоставало профессионализма или их не устраивала маленькая зарплата. Остались самые преданные, самые любящие свою газету.

Мы продолжаем старые традиции, которые были еще в «Советской Абхазии», – регулярно проводим так называемые летучки и оцениваем свою работу за одну-две прошедшие недели, говорим об удачных или неудачных публикациях, прошедших ошибках.

И создали новые традиции, которыми гордимся. Например, в газете появились рубрики, которых не было в первые годы её становления. Одна из них – «Гость редакции», которая началась с Героя Абхазии Аслана Кобахия, который первым пришел к нам и отвечал на вопросы всех журналистов. Его и фотографии всех последующих гостей вывешены на отведенной для этого стене. В гостях бывали и некоторые руководители страны, интересовавшиеся нашими проблемами.

Стали находить место и для большей иллюстрации фотоснимками газетные материалы, что не так легко сделать при малом формате.

Праздновали – торжественно и широко – 25-летие «Республики Абхазия», когда нам, достаточно большой группе журналистов газеты, дали звания заслуженных.

А вот уже нам и 30! Что нас ждет дальше? Думаю, то же самое, что и страну в целом. Нам предстоит созидать, писать об этом созидании. Никуда нам не деться от этих своих обязанностей. Ведь газета – это наша судьба, наша жизнь. По крайней мере – моя судьба, моя жизнь.

Заира ЦВИЖБА, редактор отдела зарубежной и внутренней информации

Номер: 80-81Выпуск: 4084-4085Рубрика: обществоАвтор: Заира ЦВИЖБА, редактор отдела зарубежной и внутренней информации