ЖЕНЩИНЫ АБХАЗИИ

Культура – это неотъемлемая часть жизни любого государства. Благодаря работнику культуры сохраняется великолепное наследие для будущих потомков, проводятся культурные мероприятия, оставляющие большой след в душе каждого его участника. Именно этим почти всю свою сознательную жизнь занимается Наала Николаевна Хашиг. Сегодня она возглавляет Управление культуры Сухумской городской Администрации, а с 2000 года работает в Горской школе №10 имени Н.Лакоба заместителем директора по воспитательной работе и преподаёт абхазский язык. Все праздники, юбилеи отмечаемые в школе, организовывала она – хрупкая черноволосая женщина с выразительными глазами, чувственным взглядом и приветливой улыбкой. Она полностью отдавалась своей работе, с головой окуналась в сценарии, подготовку, репетиции. Иногда это было в ущерб своей семье, обделённой её вниманием, но иначе она не могла. Именно в этом она видела смысл своей жизни.

Наала родилась в семье известного абхазского писателя Николая Чифовича Хашиг. Счастливое детство, школьные годы, проведённые в стенах Сухумской средней школы №10, студенческая жизнь на филологическом факультете АГУ – все эти ступени жизни промелькнули как один день. А в душе Наалы жила любовь к искусству – театру, музыке, живописи.

Все последние мероприятия Наала проводила уже в должности начальника Управления культуры столицы, куда она была назначена в 2014 году. Особо поразило всех своими масштабами мероприятие, посвящённое 2500-летию Сухума на обновлённом городском стадионе. Многие её воспитанники стали высококвалифицированными специалистами, работающими и за пределами Абхазии. Среди них Амина Агрба – культуролог, окончила МГИМО, работает в группе компаний ГПМ КИТ (Кино и Телевидение. Производство, прокат, дистрибуция) в составе ведущего медиа-холдинга России и Восточной Европы – «Газпром-медиа».

Другие ученики Наалы Хашиг трудятся на благо своей страны. Астанда Гургулия преподаёт право в АГУ и СОИ, работает юристом в КБ «Амра-банке». Сария Лакрба – работает детским врачом-стоматологом.

Русудан БАРГАНДЖИЯ, зав. отделом экономики и социальной жизни

Номер: 80-81Выпуск: 4084-4085Рубрика: обществоАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ, зав. отделом экономики и социальной жизни