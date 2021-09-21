«ГАЗ» ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЙ АВТОБУС

АВТОКЛУБ

Новый автобус «Валдай-Сити» крупнее «Газели-Сити», но компактнее устаревших «пазиков»: машина рассчитана на перевозку 32 пассажиров, в салоне есть 21 место для сидения. Среди других особенностей модели – низкий пол, широкая дверь, пневмоподвеска и система опускания одного борта на остановках.

В официальном пресс-релизе «Группы ГАЗ» пока не сообщается, когда планируется запустить серийное производство автобуса «Валдай-Сити».

Номер: 82Выпуск: 4086Рубрика: обществоАвтор: Из интернета