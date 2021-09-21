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21.09.2021
Номер: 82
Выпуск: 4086
Рубрика: общество
Автор: Из интернета
«ГАЗ» ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЙ АВТОБУС
АВТОКЛУБ
Новый автобус «Валдай-Сити» крупнее «Газели-Сити», но компактнее устаревших «пазиков»: машина рассчитана на перевозку 32 пассажиров, в салоне есть 21 место для сидения. Среди других особенностей модели – низкий пол, широкая дверь, пневмоподвеска и система опускания одного борта на остановках.
В официальном пресс-релизе «Группы ГАЗ» пока не сообщается, когда планируется запустить серийное производство автобуса «Валдай-Сити».
Номер: 82
Выпуск: 4086
Рубрика: общество
Автор: Из интернета