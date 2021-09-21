ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Уважаемый Юрий Артемович!

В вашей газете за 25-26 августа №74,75 напечатана большая статья Патико Алан «Не хотим или не можем?». Пишет он о сельском хозяйстве, о медицине, о творчестве, как и что надо писать, и затрагивает работу Совета старейшин Республики Абхазия. Назвав наш Совет формально функционирующим, вот что он пишет: «По-иному я подошел бы к формированию такой структуры, как Совет старейшин, в настоящее время лишь формально функционирующий. Туда должны входить люди, не просто достигшие определенного возраста, а люди, уважаемые в народе, способные дать мудрый совет в житейском плане, в отношениях с людьми, что в условиях Абхазии крайне важно».

Господин Патико! Вы в курсе, что Совет старейшин Абхазии объединяет более 150 человек? В Совете старейшин есть Высший совет, куда входят руководители советов старейшин районов и города Сухума. Аналогичные советы созданы во всех селах Абхазии. Многие из членов этих советов являются активными участниками национально-освободительного движения абхазского народа. Почти 90% старейшин являются ветеранами Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., в Совете старейшин есть Герои Абхазии. Налаживаем вопрос создания в Галском районе Совета старейшин. Нашу работу мы строим исключительно на народной дипломатии.

Наши представители в прошлом были руководителями в больших хозяйствах, работниками райкомов партии и райисполкомов, образовательных учреждений, руководителями правоохранительных структур, в том числе органов Государственной безопасности Республики Абхазия. В нашей структуре также принимают участие выдающиеся ученые и писатели, такие как: академик Шота Кастеевич Аристаа, народный писатель, академик Мушни Таевич Ласурия и другие государственные и общественные деятели. К вашему сведению, Патико, мы имеем свой Устав, зарегистрированный в Министерстве юстиции, и по нашему Уставу работаем. Мы проводим съезд старейшин в три года один раз, на съезде выбираем председателя Совета старейшин Абхазии. Совет старейшин работает на благо нашего народа во взаимодействии с руководством нашей республики. Совет старейшин принимает активное участие в расследовании громких убийств в послевоенное время, которые произошли в Гагре, Гудауте, Сухуме, Очамчыре и Ткуарчале. И неплохих результатов добились в налаживании отношений в межфамильной вражде, не вмешиваясь в работу правоохранительных органов. Отчеты о нашей работе по этой проблематике доводим до высшего руководства страны. Представители Высшего совета встречались с Президентом Асланом Георгиевичем Бжания дважды. Обсуждали разные насущные проблемы, особенно сближение нашего народа. Выслушав наши пожелания по всем вопросам, Аслан Георгиевич сказал: «Советы с мудрейшими людьми, как всегда, пользу приносят нашему обществу», и добавил: «В два месяца один раз будем встречаться и будем брать ваши замечания во внимание».

В обсуждаемой статье Патико Алан хвалит себя как всезнающий. Хвалить себя, мол, я такой, – это не в характере абхаза. Если вы отличаетесь, как вы пишите, умом и работой, то о вас должны говорить другие люди.

Аполлон ДУМАА, Совет старейшин Абхазии

Номер: 82Выпуск: 4086Рубрика: политикаАвтор: Аполлон ДУМАА, Совет старейшин Абхазии