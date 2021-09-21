«УСПЕХОВ ВАШЕЙ ГАЗЕТЕ!»

Редакцию газеты «Республика Абхазия» с 30-летием поздравили:

публицист, театральный обозреватель и литературный рецензент Елена Степанова (Якутск), журналист Георгий Сааков (Ташкент), поэт Елена Фролова (Москва), переводчик Карл Яланузян (Ереван), корреспондент газеты «Голос Армении» Магдалина Затикян (Ереван), академик Мартик Гаспарян (Москва), член Союза писателей Армении Тадевос Тоноян (Ереван), народный писатель Республики Якутия Владимир Федоров (Москва), писатели Левон Осепян (Москва), Анна Барсова (Екатеринбург), Ирина Мельникова (Сочи), педагог Светлана Семенова (Днепр) и другие.

Номер: 82Выпуск: 4086Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.