ОБ ЭПИДОБСТАНОВКЕ

Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб встретился с главным санитарным врачом страны Людмилой Скорик.

Л.Скорик доложила Премьер-министру о текущей работе ведомства, ситуации с мониторингом уровня распространения заболеваемости, вакцинировании населения, работе столичной лаборатории и двух новых лабораторий в Гарском и Очамчырском районах.

Две новые лаборатории способны исследовать до 100 проб в день, с момента их запуска обе работают на пределе своих возможностей. Результаты обследования граждане получают в день забора биоматериала.

Скорик рассказала о среднесуточном показателе заболеваемости за последнее время, отметив, что от пикового значения в июле (196 человек за 20 июля) распространение заболеваемости снизилось к текущему дню на 21 %.

По мнению эпидемиолога, это – результат ограничительных мер, утверждённых Президентом, и их соблюдения.

«Сегодня уровень заболеваемости снижен благодаря нескольким факторам – вакцинированию, соблюдению ограничительных мер по части проведения массовых мероприятий, более ответственному отношению граждан к санитарным требованиям. Согласно прогнозу специалистов нашей службы, для того чтобы удержать контроль над распространением COVID-19 с наступлением осенне-зимнего периода, когда приближается также период повышенной заболеваемости сезонными ОРВИ, ОРЗ, нам как никогда вместе с населением нужно понять, что запрет на проведение торжественных и прочих массовых мероприятий нужно соблюдать и далее, а траурные мероприятия проводить в очень узком формате», – заключила Людмила Скорик.

Отдельное внимание было уделено теме распространения заболевания и угрозе возникновения очагов в образовательных учреждениях.

Главный санитарный врач сообщила, что команда СЭС совместно с Минздравом наблюдали данные детской заболеваемости.

Согласно мониторингу, за 20 дней сентября средний уровень подтверждённых случаев заболевания детей не превышал 12 человек в сутки по стране, 246 детей за 20 дней. За аналогичный период в 2020 году заболело 452 ребёнка (до 17 лет).

«Возобновление учебного процесса в школах не добавило нагрузки лечебным учреждениям и системе здравоохранения», – заверила Скорик.

Номер: 82Выпуск: 4086Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс